全國文化會議登場 為施政提建言

在少子化的壓縮下，竹北市人口卻逆勢成長，屢屢寫下異軍突起傳奇。新竹縣14所總量管制學校，竹北就有13所，占竹北學校總數三分之二，多所學校千人起跳，年年上演新生超額問題，今年仍有200多名學生，因擠不進去得轉介到他校。 然而，竹縣其他鄉鎮的學校人數卻呈雪崩式下滑，逾半數、約45所學校的學生數不到百人，今年有26所學校招生個位數，有校長透露「竹北學校忙著擋人、鄉村學校卻是拜託學生別走」，一句話道盡教育M型化的無奈，呈現出「一個新竹、兩個世界」的教育奇觀。

2022-05-28 10:00