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全國文化會議登場 為施政提建言

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
四年一度「全國文化會議」上午登場，行政院長蘇貞昌出席開幕典禮並致詞。記者林俊良／攝影
四年一度「全國文化會議」上午登場，行政院長蘇貞昌出席開幕典禮並致詞。記者林俊良／攝影

四年一度的「全國文化會議」，今、明於台北國際會議中心登場，以「生活文化」與「文化生產」兩大面向，提出下一階段文化部施政方向重點。

文化部長李永得致詞時表示，本次會議主題是「文化，生生不息」，核心就是創造力，分區論壇設定「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」、「推動文化跨域與國際合作」及「青年參與及文化平權」4議題，跨域連結在地歷史跟未來。他表示，過去政府強調文化立國，其實不然，都是財經、產業立國。文化部在政府內爭取預算，得到支持不容易，然而蔡英文總統、行政院長蘇貞昌對文化很重視，預算上也大力支持。

蘇貞昌致詞時表示，蔡總統上任後，2016、2017年就召開全國文化會議，共識要通過國家語言發展法，要制定文化基本法、成立文策院 ，政府也都已經立法公布施行，這幾年國家用非常大的努力克服困難，像是衛武營、北流、南流，甚至連台文館、台史博的升格等都一一完成。

文化部長李永得致詞時表示，本次會議主題是「文化，生生不息」，其實核心就是一個創造力，分區論壇設定「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」。記者林俊良／攝影
文化部長李永得致詞時表示，本次會議主題是「文化，生生不息」，其實核心就是一個創造力，分區論壇設定「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」。記者林俊良／攝影

文化部 蘇貞昌 國家語言

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