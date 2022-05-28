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台大兩年處理87件法律訴訟案 補習班用「台大」慘被告

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今天召開校務會議，兩年來由法務處處理87件訴訟案。本報資料照
台大今天召開校務會議，兩年來由法務處處理87件訴訟案。本報資料照

國立台灣大學今天召開110學年第二學期校務會議。台大近年新成立法務處協助處理校園各項官司，109、110兩年來合計處理1638件法律案件，總工時達到7534.1小時，其中訴訟案達87件，包括補習班侵權等商標案件以及勞資爭議、學術倫理等案。

台大今天舉行校務會議，台大法務長、法律學院院長陳聰富表示，台大近年成立法務處協助校內處理各項法律事宜，民國109年始承辦訴訟與非訴訟案等共計700件法律案件，總花費工時2867.9小時；民國110年承辦938件法律案件，總花費工時為4666.2小時。

綜觀比較兩年，陳聰富說，兩年來合計處理1638件，總工時達到7534.1小時，110年相較109年案件量增加34%，總工時則增加63%。

陳聰富說，109年1月至今年4月法務處處理訴訟案件達87件，其中最多為民事訴訟，包括校產管理、商標類案件、勞資爭議以及工程糾紛履約、損害賠償等，另外包括4件刑事訴訟案，其餘則為教師升等、不續聘或學術倫理等行政訴訟案或訴願、申訴。

陳聰富表示，多數訴訟案件中台大都是被告，商標類等則轉為原告身份，案件包括民間補習班曾使用台大的名號招生，便由校方要求不可再繼續使用，另有校產維護相關案件，多是房屋土地遭侵占等，同樣由台大來維護自身權益。

過去台大未設立法務處前官司都是委外找律師處理，陳聰富表示，過就曾發生過一件案子被拆成三件，台大為此需付出三次的律師費，由自身法務處承辦則可有效節省律師費支出也更有效率。

另外，台大亦統計非訴訟案件為絕大多數，達1696件。多為法律研究案、學校契約及法律文件審閱、法律諮詢和校內法規訂定。法務處亦協助台大進行制度改革，包括改善適用勞基法員工的差勤管理系統、教師升等辦法等。

台大

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