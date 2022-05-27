全國技藝教育績優人員遴選 新北33師生獲表揚

教育部全國技藝教育績優人員遴選，新北共33名師生獲獎，石門實驗國中學生簡愷葶在技藝競賽餐飲服務技術主題奪金，崇林國中學生劉品佑在機械職群鉗工基礎工作主題獲第1名。

市府教育局今天新聞稿表示，教育部日前辦理110學年度全國技藝教育績優人員遴選，鼓勵國中技藝教育課程優良學生、高中就讀實用技能學程或選習國中技藝教育課程升讀高中專業群科的優良學生，與相關教職員工。

教育局說，重視技職教育發展及學生適性輔導，推動技藝教育班、技藝競賽及育樂營；新北共13名長期支持技職教育耕耘奉獻的老師，及20名在技職教育學生大放異彩，共33人得獎。

石門實驗國中學生簡愷葶在技藝競賽餐飲服務技術主題奪金，她在國中時就很清楚有著烘焙夢想，自己對餐飲很有興趣，透過跨領域訓練拓展眼界與興趣，並長期培訓及努力練習，終於摘冠。

簡愷葶更也是勞動部第51屆全國技能競賽餐飲服務職種青少年組銅牌得主，她特別感謝導師的鼓勵，才能堅持下去，最終以優異成績站上舞台。

獲全國技優學生的崇林國中劉品佑，參加新北市國中技藝競賽機械職群鉗工基礎工作主題獲得第1名，他說，在校擔任技藝課程班長，平時樂於助人且自律，競賽中不止獲得技術還有態度。

新北高工學生賴韋呈在國中時曾參加技藝班，進入新北高工資訊科就讀時，兼顧課業與技能，不僅參與新北金手培訓並獲得第51屆全國技能競賽商務軟體設計金牌、行動應用開發銀牌，更是第46屆國際技能競賽備取國手，也是教育部全國專題製作電機與電子群第1名得主。

賴偉呈因獲得全國技優學生，保送上國立台灣科技大學，他感謝學校提供學習多項技能的機會，未來將持續努力創造無限可能。

泰山高中老師許恭維，連續2年指導學生皆獲第1名，今年也榮獲全國技優教師，他說，秉持著「放對位置，就是天才」的教育理念，期許學生努力學習，開創自己的一片天空。