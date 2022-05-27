綠獎講座 白心儀線上與明道中學 看見地球的孤兒

今年綠獎為第二年至高中校園，分享生態保育觀念，重量級講師與精彩多元主題，期望可以鼓勵學生發揮影嚮力。受疫情變化，今日5/27改以線上空中方式與明道中學師生連線，舉辦校園講座，邀請到知名節目《地球的孤兒》主持人兼製作人白心儀擔任講師，與學生分享到世界各地與大自然與動物的相遇故事，並提出幾項問題讓學生來省思。

5/27線上校園講座雖然無法到校，不過參與同學對此議題深感興趣，許多人為主動報名參與，共同線上觀看聆聽。明道中學林晉加組長開場：「本次參與學生多為關注環境議題，相信同學在這次講座中會獲益良多！」

講座講師的主持人兼製作人白心儀，以「生態保育——地球的孤兒」為主題，以自身經歷分享長期以來到世界各地。數年間，白心儀走訪非洲、南北極、美洲等地，所看到生態現況與動物所面臨的困境，如：巴西潘塔納爾濕地，出現有美洲豹啃咬寶特瓶的景象；海豚被塑膠蓋套到嘴，導致無法張嘴進食；南非屠殺犀牛取角，過程中犀牛意識仍清醒等。

「人類要拯救的，從來不是地球、不是動物，而是我們自己。」許多現象讓人痛心，白心儀也期望透過這樣走訪記錄瀕危物種，以節目報導的同時，讓更多人看見，進而懂的珍惜地球上每一條珍貴的生命，共同守護牠們。

白心儀同時也提到台灣的石虎路殺問題、黑熊因捕獸夾的斷掌危機、穿山甲被攻擊與鯨豚擱淺問題。同時鼓勵學生以自身作為展開行動，並影響周圍、推己及人。鼓勵同學可以發揮自身力量參與，生態環境會有更好的改變。學校老師們會鼓勵學生一起參與綠獎的投稿，共同愛護自然環境。

本屆綠獎將在6月10日於桃園高中，舉辦第三場校園講座。徵件活動至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然生態有興趣的學生以及新創團隊踴躍參加。第七屆綠獎徵件規定詳見官網：https://ecoechoaward.com/；線上徵件說明會三部曲：https://reurl.cc/b2lvW6。

第七屆綠獎活動由聯華電子主辦，聯合報有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。合作夥伴為大陽日酸系統科技、台灣3M、東京威力科創、欣興電子、智原科技、愛德華先進科技、漢民科技、漢科系統科技。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。

白心儀走訪世界各地，看見生態現況與動物所面臨的困境，如巴西潘塔納爾濕地，出現有美洲豹啃咬寶特瓶的景象。（圖／白心儀）