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防疫規定無法參加外語導遊第二試口試 可辦理退費

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
圖為國家考場。本報資料照片
圖為國家考場。本報資料照片

今年專技人員普考外語導遊考試第二試口試，將於5月28日至29日在台北考區國家考場舉行。考選部表示，為因應政府防疫政策及相關規定，應考人如在本考試第二試口試舉行時，屬衛福部規定的居家隔離或其他不得外出情形尚未解除者，均不准予入場應試。

鑑於相關考試規則第7條規定，第一試筆試錄取資格不予保留，應考人如有前揭事由而無法參加口試者，可於本考試結束後的次日起15日內，檢附退費申請書並以掛號郵寄、傳真（傳真後請以電話確認）或電子郵件等方式，向考試承辦單位申請退還第一試筆試及第二試口試報名費。

考選部表示，因應指揮中心更新新冠疫情各種管制身分類型及防疫規定，國家考試防疫措施必須配合調整，也針對近期舉行的各項國家考試「限制應試方案」及「調整防疫措施」等議題，分別邀集感控防疫專家、協助辦理國家考試的各縣市政府及衛福部、教育部開會研商，充分溝通並交換意見。

考選部表示，由於國家考試的性質是任用考試或資格考，和升學考試性質迥異不同，防疫資源也有落差，難以全然比照升學考試防疫措施和辦理補考。且依現行相關考試法規規定，尚無法給予不得應試的應考人補考或改以視訊考試等補救方式。

升學 衛福部 居家隔離

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