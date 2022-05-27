北教局教師研習 從閱讀、關懷在地到永續

《好讀周報》昨舉行「議題、思辨、倡議──談SDGs與閱讀教育」教師研習營，邀請台中科技大學通識教育中心副教授何昕家、台北市松山家商教學組長儲開雯、台北市金華國中老師林雅琪，分享如何讓不同年齡學生閱讀、思考永續議題，進而內化提出行動方案響應SGDs（聯合國永續發展目標）。

林雅琪提供的教學經驗是校本課程—「未來人才」，這門課融合SGDs與學校特色，鼓勵學生養成基本能力、拓展視野，進而關懷社會。基本能力包括提問、聆聽、思考、小組討論、製作簡報、口語表達等，「同理心與面對挫折的能力也很重要」，以「減塑」為例，當學生寫「環保承諾書」時，引導學生寫下可做到的部分，但也要「同理」別人做不到的原因，而非一昧指責。

「未來人才」從研究、寫教案、試講到執行已八年。林雅琪表示，這是學校行政、各領域老師配合才能順利運作，他強調，團隊就像汽車的各個零件，每個零件都有功能，他也鼓勵與會老師多尋找可以合作的其它領域夥伴。

儲開雯分享的「閱思歷斈」校本課程分成兩部分，上學期是帶學生探索自我進而體察環境，建立和鄰近學校的永春陂的連結，下學期讓學生以學校周邊為範圍、SDGs為主題，透過師生共創專題，完成小論文。

「閱思歷斈」也是邀集不同領域的老師共同設計，課程除了培養學生寫小論文、上台簡報等基本能力外，儲開雯提到，更希望透過跨領域的老師，引領學生跨領域思維，找出解決問題的能力。

何昕家接觸永續議題15年，他說，環境、經濟、社會需要永續，但永續有文化脈絡，閱讀是幫助學生自我覺察、引領走進真實世界的媒介，如何選擇文本、引導覺察與反思，進而鼓勵採取行動實踐永續發展，是老師最重要的工作。

何昕家強調，未來是「元宇宙Metaverse」的世界，老師的工作要協助學生橫跨現實與虛擬，閱讀正是幫學生連結真實世界、開啟未來之窗的方式，「很開心聽到國高中的校定必修課是帶領學生從閱讀看見永續發展的核心問題，並且與地方連結」。

許多老師對松山家商「一行詩」活動很有興趣，詢問操作細節，也有老師想將何昕家改良SDGs版的「ORID學習單」帶回課堂使用，他也大方應允提供檔案。