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著作權法修正三讀 學校遠距教學資源得免授權

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院院會今三讀通過著作權法部分條文修正。圖／取自國會頻道
立法院院會今三讀通過著作權法部分條文修正。圖／取自國會頻道

立法院院會今三讀通過著作權法部分條文修正，因應疫情停課及科技發展下的遠距教學趨勢，增訂遠距教學的合理使用範圍，在以學校授課目的必要範圍內，學校或老師可主張合理使用教學資源，不用付費取得授權。至於遠距教學如果是營利性質，例如補習班等教育機構，仍需取得著作權人的授權。

鑑於資訊科技進步及未來數位教學之需求，兼顧教學公益性及著作財產權人權利，以及為完整保存國家圖書文獻，民進黨立委蔡易餘、吳思瑤等人提案修正著作權法部分條文，今於立法院會三讀通過。

修法重點包括，依法設立的各級學校及其擔任教學之人，為學校授課目的之「必要範圍內」，得重製、公開演出或公開上映已公開發表的著作，同時設有限制條件，應採取技術措施防止正式註冊該課程以外之人接收該課程，避免損害著作財產權人的權益。但有營利行為者，不適用之。

另為完整保存國家圖書文獻，確保文化資產保存及可於將來繼續傳承利用，此次修法也參考日本著作權法，賦予國家圖書館得基於促進國家文化發展之目的，就館藏著作或行政法人於網路上提供資料予以數位重製之依據。

遠距教學 立法院 補習

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