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台首大校董會聲明堅持停辦 師生自救會拜託教育部介入
台灣首府大學學生自救會三天前陳情要求學校讓學生「原校就讀，原校畢業」；台首大董事會下午發出聲明將依相關規定辦理停招。自救會表示，校董會執意繼續推動停招與停辦程序，也無任何學校辦學經費承諾，「將百年教育事業當兒戲，懇請教育部儘速介入處理，勿斷送學生受教權利，教師工作權利」。
自救會表示，師生看到校方的聲明一陣譁然，完全不能接受。台首大今年度已完成「休閒管理研究所」「幼兒教育研究所」滿額招生，豈料今天「董事會竟將百年教育事業當兒戲」。
董事會聲明在111學年繼續推動112學年全面各學制停招，但無任何保證在未來112至114學年，學生都能原校順利畢業，「我們不要像稻江學院ㄧ樣，學生被迫轉學安置」。
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