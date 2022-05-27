基隆難得缺額破百 新聘教師甄選155缺額 6月6日起報名

基隆市辦理111學年度公立國中、國小及幼兒園新聘教師甄選，9類科共有155個缺額，甄選簡章今天公告，自6月6日起至9日受理報名，具國中、國小或幼兒園合格教師證書者可報考。

市府教育處表示，此次缺額破百，機會難得，國中預計甄選類科為特教及專輔教師，共計12個缺額；國小暨幼兒園教師則預計甄選幼兒園教師、學前特殊教育教師、國小一般類教師、國小英語專長教師、國小體育專長教師、國小資訊專長教師、國小音樂專長教師、國小特教及專輔教師。總計共9類科155個缺額。

甄選簡章5月27日公告於基隆市政府教育處全球資訊網（網址：https://www.kl.edu.tw/）以及基隆市111年教師聯合甄選系統（網址：國中教師https://jhexam.kl.edu.tw ；國小暨幼兒園教師http://psexam.kl.edu.tw)，自6月6日起至6月9日止受理報名，歡迎具國中、國小或幼兒園合格教師證書者踴躍報考。

教育處長杜國正表示，因應「2030雙語國家」政策，本次新聘教師甄選特別強調應考者的英文能力，於初選加考英語科目，另因本市八斗國小為原住民重點學校，本次甄選加入原住民重點學校國小音樂專長教師類科，歡迎具原住民籍身分考生報考。

甄選訂7月6日筆試，分別於7月16日辦理國民中學教師甄選複試、7月17日 辦理國小暨幼兒園教師甄選複試，為配合防疫，今年度教甄初試全面採線上報名，初試、複試前一天不開放預看考場，應試當天除特殊考生申請陪同人員外，不開放非應試人員陪考，亦不開放補習班相關業者於考場學校外進行宣傳，並依中央流行疫情指揮中心公布之防疫建議，隨時調整並公告相關防疫措施。