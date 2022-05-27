台中專業群科簡報競賽 僑泰資處科6學生勇奪第3名

台中市技術型高中專業群科簡報競賽成績出爐，僑泰高中資料處理科學生張瑜珊、吳宇曈、陳彥蓁、詹鎧存、倪雅莘、廖美婷等6人以「資料搜尋數據分析，處變不驚洞察商機」為題，勇奪第三名，不但獲邀接受教育廣播電台專訪，六月中旬將在捷運站快閃表演，展現僑泰資處科的特色。

僑泰高中校長温順德則表示，簡報競賽的難度極高，必須統整蒐集到的資料數據分析，比賽時不但要迅速抓住評審的目光，還要能將主題內容清晰傳達，整個過程正是108課綱思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等五力的最佳實踐。他除了恭喜六名獲獎學生，也期待她們在中捷快閃活動時，能發揮得淋漓盡致，展現將僑泰資處科的特色。

張瑜珊說，當初組隊報名是想磨練簡報製作能力及溝通表達技巧，期盼述說處理科的優勢與特色。感謝指導老師陪伴，也謝謝主辦單位辦了許多場研習活動，讓她們不但學到很多新知，也結交到志同道合的朋友。

陳彥蓁表示，印象最深的是推翻原本簡報方案，組員意見分歧，連協調練習時間都出現問題，讓她們一度以為無法參加比賽，所幸最終大家坐下來溝通解決問題。過程中雖有波折，卻也成長了不少。

詹鎧存說，感謝指導老師林秀如、劉香君耐心陪伴，包容很有個性的她們。上台前大家緊張到彷彿可以聽到自己的心跳聲，很開心能拿下第三名。