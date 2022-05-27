長期霸凌、體罰學生只停聘6月 人本基金會要求校方重視

高雄市某國立高中附設國中一名陳姓教師今年1月涉嫌體罰、辱罵學生遭投訴，人本教育文教基金會要求校方解聘陳師，但校方僅以停聘6個月處分，人本基金會深入調查發現陳師自2015年起就長期涉嫌體罰、性霸凌、性騷擾、霸凌、教學不力等，今開記者會要求校方正視。

該校近期接獲高雄市社會局以行為違反兒童及少年福利與權益保障法「對兒童及少年身心虐待」對陳姓教師開罰，校方預計今天下午2點召開教評會，再次審議陳姓教師是否適任，結果最快下午3點出爐。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，陳姓教師已擔任教師多年，去年擔任國中一年級班導師，剛開學基金會就接獲對陳姓教師的投訴，包含對學生打頭、捏耳朵，處罰學生做拱橋、青蛙跳，並且經常無理由辱罵學生「畜生、父母都沒在教、比狗還不如」等言論，甚至歧視新住民二代、原住民。

人本教育基金會去年底向教育局申訴，要求該校依相關法規對陳師依法解聘。校方各別展開調查並全都成立，懲處卻是分開懲處，並且最終僅處分「終局停聘6個月」，認定陳師雖教學不力或不能勝任工作，但有輔導改善可能，加上校方去年就接獲陳師言語霸凌的投訴，已對陳師記申誡一次，與這次檢舉內容一行為不二罰。張萍說，這表示學生下學期還要面對陳師，很難證明陳師不會報復學生，直指校方漠視學生受教權。

人本教育基金會今天上午到該校大門舉牌高喊「解聘體罰老師、解聘霸凌老師、解聘性騷擾老師、虐童老師離開校園」訴求高市教育局督導學校還原事件全部真相，並應積極向學生宣導相關學權、督導校長不周責任等，並開罰、公告陳姓教師姓名。

校方回應表示，學校依據相關法規分別啟動「性別平等教育委員會」、「防治校園霸凌因應小組」、「校事會議」調查，一切依規定程序辦理，並外聘專家學者已完成相關調查報告書，各委員會決議懲處校方予以尊重。