大學法未入立院議程 學生團體：校園民主列車已跑不動

台灣學生聯合會與各大學學生代表今天再度聚集立法院前，高呼「大學改革不能再等，請立法院勇於改革」口號，要求立法院切勿錯過本會期審議大學法修正案。學生團體表示，今天立法院審議台鐵公司化設置條例草案，但台灣走不動的還有校園民主的列車，呼籲立院儘速放入議程於本會期一並三讀通過。

日前立法院教育文化委員會通過大學法修正草案，擬將校務會議中學生代表比率從現行的至少1/10提高至1/5，但隨即引起各大學校長反彈。台灣學生聯合會等團體今天再赴立法院前，要求立院應儘速完成三讀。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，當年野百合學運已提出將學生代表放寬至1/4、1/3提議，如今當年的學運學生已經成為立法委員、教育部官員，但事過境遷，現在的大學生仍在討論30年前的議題。30多年來大學生持續被幼體化，校務會議代表中僅有1/10席次，甚至高中校務會議學生代表都比大學多。

台學聯秘書長陳佑維則指出，校務會議是校園民主的共同成果，要落實西方民主理念，必須先廣納學生、教職人員意見。以荷蘭為例，校務會議代表學生擁有半數席次以此監督行政主管，草案中的1/5代表席次也是可召開臨時提案的最低門檻，已是學生可接受的最低下限。

由於立法院今院會安排審理「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，形同台鐵公司化的最後一哩路，但以此排擠到大學法審議。

台北大學學生會前副會長黃聖恩則說，台灣走不動的不是只有台鐵，還有大學校園的民主列車。大學校園還有一座高牆還沒被推倒，站在高牆上的則是各大學校長和行政主管，大學法也差最後一哩路，呼籲立法院應無懼大學校長的壓力，一並放入議程並三讀通過。

台灣教授協會秘書長陳俐甫說，大學校務會議彷彿過去的萬年國會，只想鞏固權力。學生在校四年絕對不是過客，而是參與校園民主改革的重要主人，立法院勿於數十年後持續讓改革原地踏步。