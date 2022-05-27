北一女學生賣會考筆記賺快7百萬 網朝聖讚：商業鬼才！

國中會考剛落幕，許多考生在考試前都會利用手邊的筆記溫書，網友發現有北一女學生在拍賣網站上販售「國中會考筆記」，每份2600元，且已售出2653份，換算下來等於入帳689餘萬元，讓他直呼「商業鬼才！不愧是北一女的學生，真有商業頭腦」。

有網友在臉書社團爆廢公社貼出一張截圖，圖中是拍賣網站上的「北一女－國中會考筆記－全科（彩色影印）－108年改版」，每份筆記2600元，已售出2653份，換算下來等於入帳689餘萬元。

該網友表示，「真不愧是北一女的學生，這麼有商業頭腦，一套筆記竟然能賣2600元，還2000人購買，評論別再酸啦，我們只是羨慕人家年紀輕輕就能靠筆記賺快7百萬，以前真該好好讀書」。

其他網友紛紛留言「如果是全科又是彩色影印，那成本也蠻驚人的欸」、「這能賣錢真是令我覺得驚訝，我以為台灣文化以使用免費知識為主流」、「我只覺得這才是學以致用」。

也有網友表示「筆記做得好，考試沒煩惱，就算買了筆記不認真背也是泡沫，靠自己的實力賣東西沒有問題，如果內容都是正確的，方向也捕捉的很好，很值得呀」、「以前考高普考時候我也會上網找來買，但不會特別看作者的身份就是了，看的順眼就買」。