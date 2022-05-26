遠距教學鄭文燦、陳時中也來巡堂？ 學生惡搞、網友亂入掀熱議
本土疫情持續延燒，國內多個縣市宣布要延長遠距教學，沒想到最近卻有教師發現線上課上到一半，竟出現「校外人士」要求進入教室，定睛一看才發現這些「校外人士」竟是衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦、教育部長潘文忠，又或是各縣市教育局處督學等政府官員，也引起教師議論。
有教師繪製謎因圖，表示「轉他校真實案例，連鄭文燦市長也上線？還有人冒充桃園市教育局」，並在右側附註「教育局重申，絕無進入班級Meet，請勿相信冒充者」，還逗趣地寫上「惡作劇的同學，你家人知道你惡作劇，他站在後面很火大」。
另一名教師也表示，近來已經聽到許多縣市夥伴討論有老師、同學回報，部長、局長、督學會進入線上會議室巡堂，但他也說「這些人應該沒那麼閒」，還說這些人忙到連吃飯的時間都找不到，怎麼可能有空去巡堂。
還有教師上課到一半，螢幕上卻突然跳出使用者要加入通話的提示框，仔細一看發現這號人物的人名竟是衛福部長陳時中，就連頭像都更新到位，讓人難辨真假。
一名國中校長分享，若授課老師看到校長或其他長官帳號請求加入，應該都會先同意他進來；但是，如果這人一直不開鏡頭或講話不得體，就會發現問題。
該名校長也以自身線上巡堂經驗為例，他表示，在全面停課前，他有跟所有校內老師說過，「請容許校長不定時巡查，檢核線上教學品質」，但通常也只是花個一分鐘問候、勉勵一下，全程也都會開啟鏡頭；另名高中教師則表示，各校巡堂狀況不一，有些學校是請教師自拍截圖後上傳給教務處證明有上課事實。
桃園市教育局資教科長巫珍妮表示，的確這幾個禮拜開始線上教學後，有零星學校教師反映有人假扮市長或陳時中的情形，這在去年沒有聽說，今年不知道為何有不同學校都反映類似事件，讓老師們有點困擾。
巫珍妮說，這些情況不排除是學生惡作劇，但也有可能是大規模線上教學後，老師為了方便，在學校網站公告雲端教室的連結，導致有外人使用假帳號亂入；要找到假帳號的IP位置不是做不到，但學校比較沒有技術或時間精力去追查，只能建議教師看到不明的帳號，可以直接將該帳號踢除雲端教室。
桃園市教育局表示，若有人使用他人名義亂入學校線上課程情形，建議各校只允許學生用學校帳號進入會議室，並設定帳號不能自行改名，也請會議室主持人拒絕不明帳號加入會議室，會議室代碼如有洩漏則立即更新。
實際上，學生惡作劇冒充線上巡堂已非首次。去年五月校園因疫情「停課不停學」，多校也將教室搬上雲端，卻有一名高中生在課堂使用與該校校長相同的名字進入線上課程，並與課堂上的老師、同學進行對話，導致師生誤以為校長進入線上會議室巡堂。
根據教育部訴願決定書，A生（化名）於英文課時發言詢問授課教師「現在大家在幹嘛」、「請老師報告一下」，英文老師也回覆「校長，我們現在看完一個影片，要認領影片裏面的單字然後要作報告」，其他同學則是回應「耍廢呀」、「校長好」，A 生回覆「了解」、「你們繼續上課」、「我剛進來」。
隨後A生又在地理課發言詢問授課教師「為什麼剛才有同學在跳舞」、「麻煩老師解釋一下」，地理老師回應「校長，剛剛有同學在複習拉丁美洲的舞蹈，這個章節我們剛剛上到拉丁美洲，讓同學動一動，謝謝校長。」
不過學生冒充校長身份的事情最後曝光，學生遭記大過，學生不服提起申訴遭駁回後，再向教育部提起訴願，教育部訴願會認為在校內的獎懲會上並沒有針對較輕的小過進行討論，直接決議用大過的條文有瑕疵，因此教育部訴願會最後決議撤銷大過，並要求學校60天內重作處分。
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