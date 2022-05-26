遠距教學鄭文燦、陳時中也來巡堂？ 學生惡搞、網友亂入掀熱議

本土疫情持續延燒，國內多個縣市宣布要延長遠距教學，沒想到最近卻有教師發現線上課上到一半，竟出現「校外人士」要求進入教室，定睛一看才發現這些「校外人士」竟是衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦、教育部長潘文忠，又或是各縣市教育局處督學等政府官員，也引起教師議論。

有教師繪製謎因圖，表示「轉他校真實案例，連鄭文燦市長也上線？還有人冒充桃園市教育局」，並在右側附註「教育局重申，絕無進入班級Meet，請勿相信冒充者」，還逗趣地寫上「惡作劇的同學，你家人知道你惡作劇，他站在後面很火大」。

另一名教師也表示，近來已經聽到許多縣市夥伴討論有老師、同學回報，部長、局長、督學會進入線上會議室巡堂，但他也說「這些人應該沒那麼閒」，還說這些人忙到連吃飯的時間都找不到，怎麼可能有空去巡堂。

還有教師上課到一半，螢幕上卻突然跳出使用者要加入通話的提示框，仔細一看發現這號人物的人名竟是衛福部長陳時中，就連頭像都更新到位，讓人難辨真假。

一名國中校長分享，若授課老師看到校長或其他長官帳號請求加入，應該都會先同意他進來；但是，如果這人一直不開鏡頭或講話不得體，就會發現問題。

該名校長也以自身線上巡堂經驗為例，他表示，在全面停課前，他有跟所有校內老師說過，「請容許校長不定時巡查，檢核線上教學品質」，但通常也只是花個一分鐘問候、勉勵一下，全程也都會開啟鏡頭；另名高中教師則表示，各校巡堂狀況不一，有些學校是請教師自拍截圖後上傳給教務處證明有上課事實。

桃園市教育局資教科長巫珍妮表示，的確這幾個禮拜開始線上教學後，有零星學校教師反映有人假扮市長或陳時中的情形，這在去年沒有聽說，今年不知道為何有不同學校都反映類似事件，讓老師們有點困擾。

巫珍妮說，這些情況不排除是學生惡作劇，但也有可能是大規模線上教學後，老師為了方便，在學校網站公告雲端教室的連結，導致有外人使用假帳號亂入；要找到假帳號的IP位置不是做不到，但學校比較沒有技術或時間精力去追查，只能建議教師看到不明的帳號，可以直接將該帳號踢除雲端教室。

桃園市教育局表示，若有人使用他人名義亂入學校線上課程情形，建議各校只允許學生用學校帳號進入會議室，並設定帳號不能自行改名，也請會議室主持人拒絕不明帳號加入會議室，會議室代碼如有洩漏則立即更新。

實際上，學生惡作劇冒充線上巡堂已非首次。去年五月校園因疫情「停課不停學」，多校也將教室搬上雲端，卻有一名高中生在課堂使用與該校校長相同的名字進入線上課程，並與課堂上的老師、同學進行對話，導致師生誤以為校長進入線上會議室巡堂。

根據教育部訴願決定書，A生（化名）於英文課時發言詢問授課教師「現在大家在幹嘛」、「請老師報告一下」，英文老師也回覆「校長，我們現在看完一個影片，要認領影片裏面的單字然後要作報告」，其他同學則是回應「耍廢呀」、「校長好」，A 生回覆「了解」、「你們繼續上課」、「我剛進來」。

隨後A生又在地理課發言詢問授課教師「為什麼剛才有同學在跳舞」、「麻煩老師解釋一下」，地理老師回應「校長，剛剛有同學在複習拉丁美洲的舞蹈，這個章節我們剛剛上到拉丁美洲，讓同學動一動，謝謝校長。」