嘉義縣高中以下學校及公立幼兒園遠距教學 延長一周

本土新冠疫情燒不停，嘉義縣昨天確診人數突破千人，國中小幼兒園確診64人，縣長翁章梁考量整體疫情，國小疫苗持續施打中，下午宣布高中以下學校、公立幼兒園，30日至6月5日持續停止實體課程，採遠距教學。

縣府教育處說，國三、高三停止實體課程到畢業典禮前一天。學校畢業典禮採線上辦理為原則，如以實體方式進行，則不邀請外賓，並以直播觀看典禮過程。

停止實體課程期間，學校應關心學生學習及照顧，學習評量採多元評量方式，若家長無法居家照顧學生，學生得到校學習不應拒絕，供應午餐。其他相關規定比照5月19日公告辦理。