台南公版直播教學北部學生最愛看 低年級下周續播
台南市教育局因應國小遠距教學，針對中、低年級實施公版直播課程，由52名專業又熱情的老師直播教學，3天已吸引近7萬點閱率，外縣市以北部師生來觀看最多。考量中年級觀看次數較少，下周僅對低年級公版直播。
台南市教育局長鄭新輝表示，南市各校教師都已具備線上遠距教學能力，本周停課後，仍針對資訊設備使用較不熟悉的國小中、低年級學生，同步提供每天26門課的公版直播教學供親師生選擇，並提供學生複習之用。
實施3天已累積近7萬人次點閱，其中低年級的點閱率占67%，全台各縣市點閱率以北部48%最高，中部21%。因此，下周將會持續提供國小低年級公版直播教學服務。
教育局表示，去年5、6月疫情期間，因應停課不停學，南市首創實施公版直播教學，共有9百多萬人次點閱，許多縣市也跟進實施；今年隨著疫情嚴峻再停課，改為遠距教學，也規畫去年深受受好評的公版直播教學，每天有26門課，52位專業熱情老師進行生動活潑的直播教學，並讓各縣市親師生都上線收看。
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