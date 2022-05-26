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公校教職員退撫新制 明年7月1日上路 立院拚下會期三讀

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用。初步規畫強制提撥費率為15％。記者林澔一／攝影
2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用。初步規畫強制提撥費率為15％。記者林澔一／攝影

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天再審「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」，關鍵條文包括舊制人員是否能轉換到新制、政府提撥責任是否為42年等，皆保留至院會協商。會議主席、民進黨立委黃世杰表示，這是明年7月1日就要實施的法律，盼各單位持續溝通，下會期完成三讀。

考試院與行政院今年3月宣布民國112年7月1日以後初任公教人員退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。司法及法制委員會5月9日初審通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等案，當天舊制能否轉換到新制等關鍵條文，也保留協商。

會議主席、民進黨立委黃世杰在會中表示，這是明年7月1日就要實施的法律，最好下個會期可以三讀，休會期間請各單位持續溝通不要停歇，希望下會期能有共識，完成三讀。

行政院版草案規定，教職員提繳退撫儲金費用滿42年以後，政府不再負提撥責任。不過，多位立委都認為應該要刪除此規定，教育部長潘文忠說，未來協商時可以進一步考量合適性，再做審酌。

至於個人專戶的提存準備機制，包括提撥費率要多少，以及離職教職員只能選擇一次性領回個人專戶內的退撫儲金等條文，此部分也保留送協商。國民黨立委林奕華、民進黨立委賴品妤等人都表示，此制度只能讓112年7月1日以後出任的公立學校教職員適用，是否允許在一定期限或情況下，讓採用舊制者有轉換到新制的選擇。

達成共識的條文，則包括法案名稱為公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例；112年7月1日以後初任公立學校教職員的退休、資遣、撫卹及退撫儲金，另外也新增「狼師條款」，教職員在職期間涉有校園性侵害案件，先行退休、離職或資遣後，才被判處有期徒刑以上之刑確定者，將剝奪退休金、離職金，而已支領者，將被追繳。

現場也有立委認為，明年就要實施的制度，但截至目前為止，銓敘部都沒有提供確定提撥制收益率的精算數值、也沒有政府逐年撥補的財務缺口以及新舊制的優缺點等，僅用過去退撫基金的經驗值計算。

銓敘部說，個人專戶在職期間，若以退撫基金過去26年的經驗值來看，在職提繳收益率達到4％的可能度非常高，退休請領收益則在2%到6%之間。新制的精算數值報告還要半年才會完成。

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