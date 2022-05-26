排審原住民族學校法 教部、原民會未提說明遭轟
立法院教育及文化委員會今天審查「原住民族學校法草案」，邀請教育部次長蔡清華列席備詢，而委員會朝野三位立委提出不同的修法草案，而教育部、原民會除了沒有提出行政院版，也沒有針對立委版本進行任何說明。
召委林奕華痛斥教育部政次蔡清華，教育部本周一答應要做法條對照表，未料行政部門竟沒提出法條對照表，林奕華指教育部是覺得這法不重要還是覺得不重視立委版本？還是早知道今天不會逐條審，怒斥是行政怠惰，教育部藐視國會。最後會議休息20分鐘，並於現場要求教育部、原民會立刻提出前三條的修正意見。
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