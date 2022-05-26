新竹縣宣布延長遠距教學到6月2日 但不提前放暑假

新竹縣教育局今天上午宣布，因應國內疫情持續，再考量學生健康安全下，高中職以下各級學校遠距教學延長，從原訂5月27日延後到6月2日，不過無法居家上課者，也要求學校仍提供學生到校學習及用餐。

縣長楊文科建議各補習班及課照中心同步採線上教學，並表示，新竹縣訂有高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引可作為學校進行課程規畫、課程實施與評量辦理之依據，除了遠距教學持續，考量畢業及新生入學銜接的權益，也一併宣布不提早放暑假。

為保障學生學習權益，調整授課方式期間，學生雖以不到校為原則，但學校會主動關心學生參與線上學習情形，楊文科也指示教育局要求各校安排，對於無法居家線上學習者，學校需妥適安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

不過有家長及學生擔心影響到畢業考試，楊文科指出，針對各校的畢業考大都安排在暫停實體課程期間，學校可彈性應變， 召開各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」，討論評量方式與成績計算方式，採多元方式處理，若學校決定維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理。