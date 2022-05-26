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立院審112年教育人員退撫新制 全教總提4大訴求

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天審查112年教育人員退撫新制，全教總今天提出四訴求，要求在研議新制時，應檢討此前年改錯誤方案。圖／全教總提供
立法院司法及法制委員會今天審查112年教育人員退撫新制，全教總今天提出四訴求，要求在研議新制時，應檢討此前年改錯誤方案。圖／全教總提供

立法院司法及法制委員會今天審查112年教育人員退撫新制，全教總今天提出四訴求，要求在研議新制時，應檢討此前年改錯誤方案，包含應完善112年新制，另要撥補立法，讓新舊基金都永續，以及取消年改天花板，讓公保與退撫所得脫鉤分計，未來不分世代與新舊制之公教人員，都能領取本來就屬於他們的雙層年金。

全教總表示，過去已多次指出確定提撥制將面臨諸多風險，並提出「有年資就有提撥，取消政府只提42年之規定」、「各項投資組合均應給予最低保證收益」、「研議降低長壽風險之配套措施」等具體建議，請朝野委員納入新制立法討論。

另依照精算，全教總表示，現有退撫基金破產年限為民國140年，在112新制上路之後，年限還會提前數年，如不積極處理，等於現在短年資的公教人員，或25年以後退休公教人員，都將面臨退休金支領問題。

全教總要求，為保障公部門受僱者權益，不僅退撫基金管理團隊應持續優化體質、提升收益率，政府更應嚴肅面對退撫基金潛藏債務，針對基金財務缺口研議撥補機制，同步推動對退撫基金增額撥補之立法，越早進行撥補，政府壓力相對越小，現在啟動撥補，就是國家負起最後支付責任的落實與開始。

全教總也指出，按目前規畫，112新制人員未來退休可以領到「公保年金」與退撫新制的月退休金，相較之下，目前已退休及現職人員在年改方案下，卻無法領取公保年金給付，讓不同制度之間更添紛擾。

全教總說，公保與退撫係兩個互相獨立的共同基金，財務收支、管理運營與給付均互不隸屬，按理，退休人員本應同時領取「基礎年金」與「職業年金」兩筆年金，卻在此前錯誤年改方案下，硬是被混為一談，並用所得替代率限制領取上限，剝奪退休公教人員領取公保年金的基本權利，建議同步修法讓公保與退撫所得脫鉤分計，未來不分世代與新舊制的公教人員，都能領取本來就屬於他們的雙層年金。

全教總理事長侯俊良說，「年資補償金」從恩給制改為軍公教要自行提撥35%費率的儲金制，卻在民國105年政府啟動的年金改革，將與退撫基金毫無關係的「年資補償金」一併去除，等於是把政府當年說好，法律明定要給予的「補償」不給了。

侯俊良說，這是政府毀棄誠信，甚至形成同樣具有資格者，有的可領取、有的不能領取的不公平現象，經多次向政府表達意見，政府仍置之不理。為維護公教人員基本權益，決定向監察院陳情，希望監察院可以糾正此種悖於民主法治的作法。

全教總 年改 退休金

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