大學法修訂校長、學生意見相左 台學聯籲立委攜手改革

立法院正在修「大學法」，其中增大學校務會議中的學生代表比例從現行1/10增為1/5，卻引發公私立大學校長群起反彈，認為此舉壓縮其他代表比例，呼籲應暫緩修法。台灣學生聯合會今天召開記者會呼籲，學生在校園人口占近9成，是校園群體的多數，呼籲立法院會增列「大學法」修正案，請立委攜手改革，讓校園民主更進步。

台灣學生聯合會理事長黃亭偉表示，大學是社會的良心，卻看到大學校長為了保護自己的權力高塔，無所不用其極地阻擋進步法案的推動。他喊話各立法委員及行政院，校園民主不能一等再等。依立法院議事規則17條，委員可在院會連署增列《大學法》修正案，如果各個黨團有推動民主的決心，務必攜手改革，創造更好的校園。

教育部青年諮詢委員朱軒立也說，10年前便已開始有學生團體發現，1/10的席次並不足以讓學生公平參與校務決策，各大學校務會議仍然有將近半數的的席次是校長指派或圈選的主管、院長，校園民主的機制依然失靈，把持在校長手上。學生團體這十年來不斷推動，校長協會竟然紛發布聲明說「溝通不夠」，採取拖延戰術，不擇手段要讓學生代表不能順利參與校務。

台大研究生協會會長當選人許冠澤表示，校務會議提高學生代表比例更能反映校園民意。他也舉例，過去東華大學曾發生「是否要建置校門門禁柵欄設施」爭議，當時無論是公開或匿名的校園社群平台，還是校園公聽會上，輿論皆一面倒的反對設置，校務會議竟能以同意票50：不同意票19表決通過，完全與多數使用者意見及需求背道而馳，根本問題就出在學生代表只有11名、比例過低。

台灣學生聯合會常務理事陳思妤也質疑，校長協會聲明中提供「牛津大學、美國加州大學系統、史丹佛大學等校之校務會議無學生代表」資料，經查證後並非事實，尤其牛津大學以人數比例來看，每40個學生就有1個學生代表參加各級校務會議；UC Berkeley則是每100位研究生就有一位學生代表，各級行政委員會的學生代表皆為學生自願報名參與且無數量限制。

陳思妤說，學生一直以來在參與校務時被忽視、被排擠、被幼體化、以及不被信任，希望透過《大學法》修法改善學生處境，請校長們不要再忽視學生訴求，也希望立法委員們能夠一同為了鞏固校園民主而努力。

台灣師範大學學生會理事長馮輝倫說，校務會議學生代表的比例提升，能使學生權益得以被確實保障。他舉例，過往便有學生會提案在校務會議常設委員會中被校方排除，兩周前台師大校務會議，學生會的提案也在被會議上被眾師長反對，致使學生會的提案在少量的討論下被否決。

馮輝倫說，占校園內部群體最多的學生在校務會議上擁有的話語權竟只有1/10，誠然制度設計不可能完全按照比例，否則學生代表會占校務會議的九成以上，然而學生作為校園內最大的群體，話語權不應該只有少量的1/10。