中小學課輔教材亂象百出 消保處整理4手法家長須留意

台灣學生習慣補習，除參加補習班或聘請家教外，隨著數位科技的發展，坊間複合型輔助教材（含紙本及數位）已成為熱門的替代商品，消費爭議亦屢見不鮮。為了維護消費者權益，行政院指定教育部擔任「中小學學生課業學習輔助教材（含紙本及數位等模式）」的中央目的事業主管機關，儘速研訂相關管理機制，並擬訂定型化契約應記載及不得記載事項。

行政院消費者保護處統計全國地方政府受理該類教材的消費申訴案件，自105年起每年均逾百件，甚至將近200件；且其消費金額常動輒數萬元至十多萬元，甚至高達數十萬元。

消保處表示，據地方政府消費保護官反映，教材業者常以偏遠地區或弱勢家庭為行銷對象，勸誘家長購買長達數年之高價教材。因其行銷手法有所爭議，且契約內容未盡公平合理，以致衍生不少消費糾紛。

主要有四大樣態如下：

第一種是自稱服務公職(市府政策宣導人員)、假藉公益(某兒童協會)或專業人士(學校課輔老師)等名義，使家長誤以為是相關機關(團體)所合作、推薦或補助經費之教材。二是強調比補習班便宜，還有課程諮詢服務(網路或實體)，強化家長對教材的期待，使其衝動而購買。

第三種是宣稱教材均配合12年國教的最新課綱，實際為特定年份版本(可能已過時)，且未能隨課綱及時更新或補充相關教材內容。

第四種是對於應揭露之消費資訊隱匿或避重就輕，如強調可以優惠價購得全年級(國小6年或國、高中3年)教材及課程輔導，卻未告知通訊或訪問交易之解約權規定；標榜可分期付款，卻隱瞞實為向資融公司辦理貸款。