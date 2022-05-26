立委排審原住民族學校法 教部、原民會未提說明又被轟

立法院教育及文化、內政委員會今天審查「原住民族學校法草案」，不過朝野三位立委提出不同的修法草案，教育部、原住民族委員會除了沒有提出行政院版，也沒有針對立委版本進行任何說明。教文會召委林奕華說，教育部本周一答應要做法條對照表，未料行政部門竟沒提出法條對照表，怒斥是行政怠惰，教育部是藐視國會。

原住民族教育法明令各級政府得視需求設立各級原住民族學校，但須另以法律定之。立委高金素梅等22人、伍麗華等17人以及鍾佳濱等21人皆提出「原住民族學校法草案」，不過目前仍未見行政院版本。召委林奕華說，兩年前已經安排詢答，沒想到兩年後還不見院版，行政院是行政怠惰，因此由立委來排審法案，希望能往前推進。

伍麗華也說，現在國內只有35所原住民實驗學校，但原住民族失去的語言，始終無法找回，必須存在原住民學校，才能處理語言傳承，也必須要有法令處理師資培育，找到需要的老師，並建立課程課綱。

高金素梅表示，原住民族學校法是維護原住民族尊嚴、文化的最後一哩路，建議今天至少要通過第一至三條，確立立法意旨以及目標，第三條則是要確立主管機關。她認為，若教育部或原住民委員會有意見也可保留，但至少先讓他上路，否則這會期就要休會了，若再不往前走就回「平躺」，不知何年何月再被推出來。

不過今天在修法文案中未見教育部、原民會對於立委修法草案的意見說明，也未見行政院版草案版本。林奕華批評，原住民族實驗法詢答是兩年前排的，現在已經是兩年後，結果行政院版本還沒出來，這是行政怠惰。

林奕華也質疑，過去就算沒有院版，對於立委部分都會有法條對照表並寫上行政部門意見。主席有義務捍衛內政與教文委員會的尊嚴，逐條討論意思是立法院自己準備，行政院要準備委員的意見，所有法案都由行政部門送出版本，是有意見無意見可以修正，都該回覆立法院。

教育部政次蔡清華表示，教育部主政原住民族教育法修法，教育部已於2019年7月完成，不過學校法主政單位是原民會，因為這個原因，教育部認為主政單位非教育部，逐條意見應由原民會提出。

林奕華說，本周一辦公室已和教育部協調會提供對照表，沒想到現在卻沒看見。教育部是覺得這法不重要？還是覺得不重視立委版本？還是早知道今天不會逐條審。最後教文會休息20分鐘，並於現場要求教育部、原民會立刻提出前三條的修正意見。