南開科大證實將「捐」給暨大 雙方商討合作中

繼國立台灣科技大學擬「接收」華夏科技大學，再傳出國立暨南國際大學也將接收南開科技大學；南開科大今證實，兩校商討以「捐贈→承接」合併，也針對保障該校教職員工作權、組織改制等問題成立交流平台討論，相關程序進行中。

南開科大指出，南投縣僅有暨大、南開科大2所大學，也分別是縣內唯一的國立大學、科技大學，而南開創校51年，培育許多的技職人才，但受近年少子化衝擊，招生不易，但校方盼該校能在南投永續推動技職教育，因此與暨大尋求合作。

南開科大校長許聰鑫說，經暨大校長武東星多次商討，雙方也有了初步的合作共識，而其合作模式就是「捐贈→承接」合併，由南開科大進行捐贈，交給暨大承接，有關未來轉制後該校教職員的工作保障、組織改制等問題正進行詳細討論。

許表示，南開科大、暨大2校目前已成立交流平台，將針對未來合併後的組織、院系、教職員工作、學生權益等相關細節進一步詳細討論，期望暨大與南開合併，未來能在大學公共性、地方加值、技職教育存續等發揮一加一大於二的加乘效果。