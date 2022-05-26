宜蘭所屬高中、國中小下周繼續停課 國私立高中得比照

疫情嚴峻，宜蘭縣政府開會後今天決定，宜蘭所屬高中、國中小（含幼及補校）下周5月30日至6月2日暫停實體課程，6月3日是端午節接著休，縣內的國立高中職可以比照停課。

宜蘭縣這周停課，考量疫情確診數進入高峰，今天決定再停一周。縣政府表示，宜蘭所屬高中（南澳高中與慈心華德福）、國中小下周一起繼續暫停實體課程，改成遠距視訊教學；公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考暫停實體課程，補習安親班日後再補課或退費。