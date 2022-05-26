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新北教育APP 今起開通查合法補習班
不少家長為強化孩子功課進度、外語能力，會選擇課餘時間參加補習加強學習，但坊間不少補習班尚未立案，師資參差不齊難以獲得良好學習成效，新北市教育局為協助民眾尋找合法補習班，於今（26）日開通新北校園通APP內的教育在地通功能，提供民眾搜尋合法補習班管道。
新北校園通APP功能包括學費pay、上課yo、寶貝i健康、電子成績單、電子成績單、教育放送台等，提供教師、家長、學生等繳費、點名、成績及教育訊息等多方面資訊，下載人數約33萬人，1852人給評得4.4分，多數差評的家長或老師認為系統卡頓、無法請假、不斷更新等。
今天開通的教育在地通功能，則可提供民眾查詢周遭學校、幼兒園、補習班或課照中心等合法教育及文教機構、圖書館等，便於民眾搜尋求學、安親與補習需求。新北市教育局表示，新北校園通APP評價已達4.4顆星及4.3顆星，未來仍將持續精進使用者介面及功能，符應使用者需求。
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