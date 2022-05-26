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未規畫提前放暑假 教育部長潘文忠：影響層面太大
學生確診數攀升，各縣市中小學暫停實體課程一周，下周將陸續復課，各界不斷拋出提前放暑假或遠距教學至學期末。教育部長潘文忠今天再度表示，目前未規畫提前放暑假。
潘文忠今天說，依照高中以下學生學習跟假期辦法，暑假60天為限，這關係到應屆畢業學生，以及畢業後新生入學權益，影響面很大，所以教育部沒有規畫提前放暑假。
潘文忠說，教育部仍以確診者為核心的防疫規畫。國高中比照國小、幼兒園班級一人確診，全班停課三天，正在報審中。另也有因校、因地制宜，由學校跟地方政府採取遠距教學等作法。
因應防疫，潘文忠說，教育部持續補充快篩劑，下周還會加發60萬劑快篩，並接續提供。目前暫停各項評鑑訪視工作，減輕第一線同仁工作負擔，參與支持的同仁也會給予加班費用。
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