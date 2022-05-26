傳出華夏將捐給台科大 教育部長潘文忠：法制可行

華夏科大傳出將捐給台灣科技大學，教育部長潘文忠今天表示，依照剛通過的私校退場條例，法治上是可行的。他也期盼華夏要做好校內溝通，讓師生知道，董事會做此考量，是要持續讓學校發效能。

潘文忠說，華夏科大不是教育部列入專輔的學校，學校財務、辦學尚正常。他說，董事會可能考量少子女化，招生這幾年持續欠理想，希望學校在各方面都還能支持的情況下，跟台科大合作，甚至將學校捐給台科大。

潘文忠說，目前此案，僅止於雙方溝通，據他了解，華夏科大尚未提校務會議、董事會討論。這部分應該讓兩校確實了解合作的情況。如果未來華夏科大想停辦，也可以在這個時間溝通跟討論。

捐校是可行的嗎？潘文忠說，依照剛通過的私校退場條例，私立學校停辦或清算校產之後，是有一個管道可以考慮捐贈給公立或國立的學校。

潘文忠說，目前兩校在正常辦學之下，學校要做好師生溝通，讓師生知道這些考量（指合作、捐校）是考慮到教職員工與學生權益，後續合併合作捐贈會更有效益。