台科大擬接收華夏 教部曝談判進度「董事會尚未決議」

台灣科技大學傳出已經在校內召開行政會議、校務發展會議擬「接收」華夏科技大學校產，不過華夏目前仍未傳出停招、停辦計畫。教育部證實台科大與華夏兩校確實有在接洽，但僅止於意見交換，且華夏目前非專輔學校，且辦學及財務均正常，目前未提交校務會議或董事會議決議，也無將相關規畫報部。

台科大學生會昨晚在臉書發文，表示已在前日行政會議，以及昨日校務發展委員會提出了「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過。依目前會議上報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，即最後仍為華夏科大學位證書。

另在教職員工離退方面，台科大學生會指出，依目前會議報告，除依法給予離退金外，另擇優聘為本校專案教師或校務基金約用人員，其中改聘專案教師應為具博士學位及合格教師資格，並作為輔導原校畢業的師資。

教育部證實，台科大、華夏科大雙邊現階段目前僅於意見交換過程，華夏並未提交校務會議或董事會議決議，也無將相關規畫報部。

教育部也說，華夏科大目前並非專輔學校，辦學及財務均正常，惟近年來受少子女化衝擊，招生人數逐年減少，因此董事會希望在學校財務尚能維持正常運作時，與台科大討論，希望在未來學校退場過程中，由台科大聘任學校教師，校地捐贈台科大，以繼續發揮教育功能。

教育部說，本案基於董事會考量學校最佳的發展下的策略考量，只要在保障教職員生權益以及校產公共性的前提下，教育部將尊重兩校後續校內的溝通及最後的決定。