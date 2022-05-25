教部擬開2到5歲混齡班 民代批不利照顧籲台中不跟進

近日公幼進行登記，公幼2歲專班一位難求，但3到5歲混齡班卻缺額嚴重，據了解教育部研擬混齡班下延伸到2歲，以補缺額。但讓幼幼班與大孩子混齡學習。市議員陳文政要求台中市絕不能跟進，不能什麼都用「混」的！

台中教育局長楊振昇表示，針對2歲專班，中市計劃每年增加50班。公幼4到6點放學、非營利幼兒園可在5到7點放學，盡量滿足雙薪家長需求。至於3到5歲混齡缺額，則因地區需求城鄉有差距，教局會顧及幼童權益。

議員陳文政指出，公幼過去一位難求，但近幾年招生缺額越來越多，其中開班數最多的3~5歲混齡班，缺額問題最嚴重。他彙整家長的意見，不選公幼有3個原因。1.下午4點就放學2.混齡教育、不利學習3.國小程度跟不上。所以學家長拚命跨區擠明星私幼，公共幼托資源形同浪費，陳文政強調，這是全國各縣市都面臨的問題，籲台中市政府教育局及早因應。

教育部為解決公幼2歲專班即幼幼班不足的問題，竟考慮讓2歲的孩子可以選擇3~5歲混齡班。陳文政表示，2歲的孩子還在包尿布、話都還不太會講，生活不能自理，教育部不能便宜行事，2歲的孩子能得到確實的照顧嗎？什麼都用「混」的，根本是「窮養」「亂養」！陳文政要求台中市政府教育局，若中央一意孤行，台中市絕不能跟進，此舉等同殘害台中的下一代！

陳文政強調，台中現在房價、生活成本高，多數家庭必須要雙薪才能在台中成家育兒，要能夠解決公幼到國小下課後的課輔問題，才能實際幫助到台中市的年輕家長，希望教育局與相關單位，能朝這個方向努力。