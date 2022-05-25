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竹科首間幼兒園被爆未立案就招生 科管局：教育部准的

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹科學園區首座非營利幼兒園篤行幼兒園預計8月開學，但沒立案就招生，引發質疑。圖／市議員張祖琰提供
新竹科學園區首座非營利幼兒園篤行幼兒園預計8月開學，但沒立案就招生，引發質疑。圖／市議員張祖琰提供

新竹科學園區首座非營利幼兒園篤行幼兒園預計8月開學，將收托302名2歲到國小入學前幼兒，日前公開宣布招生事宜，吸引在竹科工作的家長爭相替孩子報名。但市議員張祖琰今天質詢爆料該幼兒園還沒立案就招生，幼教品質欠缺保障，市府教育處長賴榮光證實未收到立案申請，將輔導協助。

竹科管理局副局長陳淑珠下午回應，今年4月26日教育部發文給各部會，提到政府機構跟公營事業單位若要辦理員工子女非營利幼兒園等，針對111年度將設立惟未及於地方政府招生期程前取得許可證書，但可於8月份開辦者，可併同招生作業一起辦理。

陳淑珠說明，也就是說只要確定在今年內8月份開辦幼兒園，提供員工子女就讀，就可以先行招生，目前預計6月中會將送件至新竹市教育處申請立案，目前程序完全合乎規定，招生抽籤作業已在近日完成，不受影響，將持續往下進行並於8月中開學。

篤行非營利幼兒園位於科學園區篤行路1號，是竹科因應政府政策推出的首間非營利幼兒園，委託社團法人新竹市教保人員協會辦理。主打園內有大草地、多元遊戲場與明亮教室、專屬廚房等，收托服務友善，平日可延托至晚間7時且寒暑假正常收托。

另篤行幼兒園收費平價，第1胎每月收費2千元、第2胎收費且第3胎以上免費1千元；預計收托11班、302名幼兒，包含2班2歲專班、每班16人，以及9班滿3歲至6足歲前的幼兒，預計8月15日開學。日前招生資訊一出，吸引764人報名，已採抽籤決定。

張祖琰今天質詢表示，家長關心篤行非營利幼兒園招生資訊，發現疑似未立案向她陳情，經她了解確實幼兒園沒有立案就公開招生，且幼兒園現場還在施工中，對於能否8月中如期開學，她也抱持存疑態度，強調無論軟硬體都同等重要，不能偷跑招生。

張也追問市府教育處與都發處長是否有接到幼兒園提出立案與使用執照申請等？她認為，科管局第一次辦幼兒園可能沒經驗，加上可能也是為了急著兌現政府政見，但依幼教法等相關法規，必須取得設立許可才能辦理招生，市府應該正視處理依法究辦。

市府教育處長賴榮光說，確實有接到教育部來函，請求市府協助科管局設立幼兒園，但目前還沒有收到立案申請，針對幼兒園進行招生行為會去函要求說明，如有需求會輔導協助立案問題。

新竹科學園區首座非營利幼兒園篤行幼兒園預計8月開學，但沒立案就招生，引發質疑。圖／取自篤行幼兒園臉書專頁
新竹科學園區首座非營利幼兒園篤行幼兒園預計8月開學，但沒立案就招生，引發質疑。圖／取自篤行幼兒園臉書專頁

幼兒園 新竹 教育部

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