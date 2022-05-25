會考前慘遇車禍斷腿 童綜合醫院攜手學校助女學生應試

台中就讀國三的黃姓女學生，14日遇上車禍左腳脛骨開放性骨折，經童綜合醫院手術、照護後恢復良好，但在住院期間遇上國中會考，在醫院、校方、中市府單位等多方協助下，讓黃女在特殊考場中，無慮的應對升學重要考試之一。

今年15歲的台中黃姓女學生，就讀中港高中國中部三年級，近期正為了準備到來的國中會考努力準備，怎料14日竟遇上車禍，被送至童綜合醫院治療，經骨科醫生徐自良會診後，確認左腳脛骨開放性骨折，經固定復位手術後，復原狀況良好，住院觀察。

但在住院觀察期間卻遇上國中會考，攸關孩子的未來生涯，黃姓女學生的班導師便將此情形回報台中市教育局，臨時申請特殊考場；又因黃女傷勢不是和離開醫院，中市衛生局通知童綜合醫院，協助安排合適考試場地，擺設桌椅，教育局再安排兩名老師到場監考，讓黃同學在身體可負荷的情況下，無慮應試。

黃同學媽媽表示，會考前夕發生車禍意外，一度以為孩子只能重考了，沒想到醫院能安排考試場地，真的很謝謝學校、童醫院與相關單位的幫忙，才能如期完成會考考試，現在也希望孩子能儘快恢復健康。