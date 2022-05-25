提前放暑假教育部說不 教團憂兒童打BNT有抗體空窗期

全台新冠肺炎確診數持續攀升，根據教育部昨日統計，各級學校學生確診案例已達15萬1761例。教育團體提醒，兒童接種BNT疫苗今起陸續開跑，但接種後需7天才會產生保護力，下周陸續復課，等於是保護力還沒形成就要回去上課。

因應疫情各縣市於本周多選擇暫停實體課程一周，下周不少縣市將陸續復課，各界提議應及早放暑假，教育部今則表示，將中學生防疫停課措施比照小學及幼兒園，若班上有一生確診則該班級可停課三日，也形同讓九宮格措施走入歷史。至於是否提前放暑假，教育部則表示無相關規劃。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，校園最大確診族群國小達5萬2397人、幼兒園2萬8887人，多是未能接種疫苗的族群。雖然教育部授權各縣市政府彈性暫緩實體課程，但若下周恢復實體課程，又將回到1個學生確診就要停課3天，造成停停上上的輪迴。

日前已開放5至11歲學童接種BNT疫苗並於今日陸續開跑。但林碩杰說，不少縣市安排今日、5月30日甚至6月才開始接種，但根據衛福部接種須知，接種後需7天才會產生保護效力。下周陸續復課，等於是保護例還沒形成就要回去上課，且兒童中重症、過世案例陸續出現，也已經造成家長的擔憂，但指揮中心跟教育部都不想扛。

林碩杰指出，全教產支持提早放暑假執行線上教學，若下周恢復實體課程則中小學應發放快篩試劑普篩，物資不夠應想辦法，而非每次都「落後部署」。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎則表示，同樣希望可以暫緩實體課程至學期末，但弱勢家庭家長可能於生計和孩童照顧間兩頭燒，因此希望政府給予弱勢家長經濟補助，防疫照顧假應支薪，並由教育部協同勞動部從寬認定補助家庭。

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽則指出，聯盟調查，約六成八的家長暫緩實體課程至暑假，尤其是中學生家長多覺得應能遠距至暑假。另外，即便各縣市自主暫緩實體課程一周，但若學生有需求，仍可回校接受照顧，也觀察到偏遠地區學生不少會選擇回校。

整體而言，王瀚陽說，本周以線上教學為主，老師在線上上課可顧及大部分在線學生；若學生選擇返校，也能在學校接受照顧觀看線上課程，運行上會比日前混成教學方式來得好一些。