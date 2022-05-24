教部增訂專案教師原則 教團批未解決「用完即丟」困境

教育部公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，變革包括將大專校院編制外專任人員本薪、授課時數、升等、假差比照學校編制內專任教師規定，若專案教師未再聘，學校則需依年資給予慰助金。但教育團體批評，實施原則仍未准用《勞基法》，無視繼續性工作應以「不定期契約」規範，顯然保障不足，沒有改善專案教師形同「免洗筷」用完即丟的困境。

近年來大學為減少辦學成本，大量以長期專案教師代替編制內專任教師，部分學校甚至達八成之多。不少專案教師任職一校多年，卻始終未獲轉任專任教師機會。

教育部昨日公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，變革包括將專案教師本薪、授課時數、升等比照專任教師。但聘期每次最長不可超過2年，若未獲再聘學校則需依年資給予慰助金，每滿一年發給2分之1個月平均薪酬，最高發給六個月，實施原則於今年8月1日生效。

但高教工會批評，在教學外同時要從事服務、行政工作的私校專案教師，已有法院判決應以「不定期契約」持續聘任，不得一年一聘，但教育部公告的實施原則仍未准用《勞基法》，無視繼續性工作應以《勞基法》不定期契約規範，一年一聘、兩年一聘的不確定狀況仍未改善。

高教工會組織部主任林柏儀說，對年輕專案教師而言，最關切的依舊為是否會隨意被開除，專案教師如果從事常態業務，就應該比照《勞基法》第九條以不定期契約聘用，不可兩年一到就不續聘，但實施原則仍未給予《勞基法》層面的聘任保障。

林柏儀談到，正本清源的方式應於實施原則中讓所有專案教師準用《勞基法》，只要被任意不續聘的壓力沒有解除，就要繼續擔心明年工作在何處，動輒失業半年至一年，慰助金也只是杯水車薪。故呼籲勞動部，應將全體公私立大專編制外教師納入《勞基法》適用對象。

私校工會理事長尤榮輝則談到，該實施原則對保障專案教師工作權是一大進步，但對於專案教師是否可擔任學術主管，以及是否可參與校務會議、教評會及教師申評會均未著墨，期待教育部能進一步釐清專案教師參與校務權利。