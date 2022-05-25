中金院成立女子划船隊 助運動菁英接軌職場

網羅全國高中職運動績優生，中信金融管理學院(下稱「中金院」) 推動運動性別平等，繼籌組女籃、女壘隊後，上週在臺南市安南區議員李中岑牽線下，與中華民國划船協會簽訂合作備忘錄並成立中金院女子划船隊，提供優秀運動員兼顧練習與課業的選擇，亦促進臺南划船運動的發展。

圖說：在臺南市議員李中岑（右二）牽線下，中信金融管理學院校長施光訓（左二）與中華民國划船協會理事長洪瑞昌（右一）簽署雙方合作備忘錄。 圖／中金院 提供

施光訓校長表示，李中岑議員過去為全運會划船金牌國手，2021年曾代表臺南市划船隊參賽全運會，榮獲全國第3名佳績，這次在李議員安排下與中華民國划船協會洪瑞昌理事長見面，有鑑於臺南水上運動發展蓬勃，但選手常面臨升學及就業銜接問題，導致發生選手斷層危機，因此施校長決定成立女子划船隊，提供運動績優獎學金，給予選手最大的發揮空間並協助職涯規劃。

中金院運動績優獎學金將全額補助學雜費、住宿費和膳食費；學校也會為運動員規劃語文及專業證照課程，無論運動員畢業後要進軍職業運動，或轉換跑道進入中金院產學合作夥伴中國信託服務，都能提供最完善的職涯規劃。洪瑞昌理事長也樂觀其成，尤其中金院還提供參與大型賽事的獎勵金，對運動選手來說是一大福音，將全力將中金院成立女子划船隊的訊息分享給各級學校，希望提升中小學端組成划船隊的意願。

中金院重視運動員的專業技術表現，也積極輔導課業和證照考試，確保學生有更多元的職涯發展，學校設有企業管理、財經法律、財務金融、不分系學士班、AI人工智慧等五個科系，歡迎各領域運動專長學子加入，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或分科測驗成績即可線上免費報名，111學年度各項招生訊息可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心0926-358651洽詢。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw