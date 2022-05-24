髮夾彎？學生抗議後又傳不停辦 台首大3天內給答覆

台灣首府大學無預警宣布停辦，學生組成自救會上午在校園高舉「拒絕斬首、搶救首府」布條遊行，要求讓他們原校就讀原校畢業，校長張淑中出面接受陳情書；下午卻傳出張淑中「宣布不推動停辦計畫」，張淑中表示，她無權宣布學校停辦或不停辦，上午已當場表達支持自救會陳情，承諾師生的訴求轉達董事會、董事長與董事會作出決定前能充分理解，3天內討論後答覆。

台首大學生自救會上午遊行校園抗議停辦，要求恢復正常上課，原校畢業。張淑中表示，站在陳情師生的立場支持訴求，是為了學校團結和諧，不希望引起紛爭、社會困擾，更不希望校譽受損。

自救會要求校方有義務保障學生受教權及原地原校原址畢業，校方也必須給出承諾：校務運作符合程序正義、停招停辦也要先有相關計畫辦法，而不是什麼都沒有就要停辦，師生拒絕學校黑箱作業。

張淑中表示，學校財務面臨困難、甚至可能出現欠薪困境，學校經營者不得不有所考量，但沒有想到學生的反應這麼激烈；她尊重自救會師生共同意見，朝「原校上課、原校畢業」方向、不推動停辦，會向上反映，相信董事會都能理解，保障師生的意見共識與權益。

學生自救會感謝立委郭國文支持學生爭取受教權、今天派代表參與陳情；郭國文表示，昨邀集教育部高教、技職司開協調會。教育部提及校方曾電話詢問教育部停招、停辦相關法規範，但至今教育部並未收到台首大停辦申請計畫書。