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北巿幼兒園啟動遠距送托仍約2成 家長抱怨：來不及請假

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市幼兒園自5月23日至5月27日進行幼兒園非同步及同步遠距教學。示意圖。本報資料照片
北市幼兒園自5月23日至5月27日進行幼兒園非同步及同步遠距教學。示意圖。本報資料照片

北市幼兒園自5月23日至5月27日非同步及同步遠距教學，根據北市教育局統計期間各園仍有提供基本照顧服務，服務1萬712名幼兒，比例為19.21%。但有家長抱怨，政策大逆轉令人錯愕，公司來不及請假，只好繼續送托。

教育局表示，北市計有695所公私立幼兒園，停止實體課程期間仍有部分家長因工作需求而須送托幼兒，經調查自5月23日至5月27日期間計有547園提供基本照顧服務，服務1萬712名幼兒，比例為19.21%，有80.79%幼兒停止到園實體課程。

教育局表示，因應疫情發展，幼兒園幼生疫苗覆蓋率偏低，為避免幼兒園疫情持續擴散，維護幼兒園教職員工生健康，為期一周非同步及同步遠距教學，並視疫情滾動修正防疫停課措施，各校（園）應邀請教師、家長及行政團隊，並針對教學實施及相關配套妥為規劃。

松山幼兒園表示，由於雙薪家庭的家長實在無法請假照顧，該園今天約有十分之一的幼生送來基本照顧服務，平均分散在各班，教室空間足夠，讓師生維持社交安全距離。幼兒相對於國小生更有專業照顧需求，幼兒更好動需要悉心照顧，家中年邁的長輩恐怕也無法負擔照顧五天的強度，因此幼兒園送托基本照顧服務比國小生情況明顯。

有家長抱怨，市府臨時宣布公私立幼兒園遠距教學5天，上班族根本來不及請假，只好繼續送托；如果像中小學一樣事先宣布的話，才有時間可以向親友尋求協助，對於這次政策大逆轉感到錯愕。

幼兒園 遠距教學 疫情

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