北市提早放暑假？柯文哲指示先想配套：停停上上不是辦法
台北市長柯文哲確診今天持續居家隔離，上午主持防疫會議。由於北市本周幼兒園及中小學停課一周，疫情持續燒會不會延長停課時指示，先將配套措施想好。
柯文哲仍有咳嗽症狀，還嚴重「燒聲」，不過與第一天相比，看來精神好多了。今天上午會議中也表示，本周停課之後，最麻煩的就是學生恢復上課後的配套措施，因為有一個確診，其他同學怎麼處理，老實講，一個確診要全班停課三天，「結局就是停停上上，這也不是辦法」。
教育局長曾燦金今天上午會議中報告，有人提議是否提早放暑假，慢慢這個議題就會出來，至於本周停課，目前小學也開有基本照顧班，若家長無法在家照顧小孩，還是可以將學生送到學校，一共開185班、有1334位學生到學校來。
曾表示，因應疫情，現在學校還是撐著，咬緊牙關大家互相幫忙。對於是否提早放暑假，柯文哲指示教育局先想好配套，本周停課之後，現在最麻煩的就是學生恢復上課後的配套措施，因為有一個確診，其他同學怎麼處理，老實講，一個確診要停三天，結局就是停停上上，這也不是辦法。
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