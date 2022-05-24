快訊

立法院99票同意 李鴻鈞出任監察院副院長

台中知名早餐店女老闆確診居隔竟在場 兒子出面曝原因

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

北市提早放暑假？柯文哲指示先想配套：停停上上不是辦法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
疫情持續燒會不會延長停課？教育局長曾燦金表示，有人提議提早放暑假，柯文哲也指示，先將配套措施想好。柯說，一個確診要全班停課三天，「結局就是停停上上，這也不是辦法」。圖／北市府提供
疫情持續燒會不會延長停課？教育局長曾燦金表示，有人提議提早放暑假，柯文哲也指示，先將配套措施想好。柯說，一個確診要全班停課三天，「結局就是停停上上，這也不是辦法」。圖／北市府提供

台北市長柯文哲確診今天持續居家隔離，上午主持防疫會議。由於北市本周幼兒園及中小學停課一周，疫情持續燒會不會延長停課時指示，先將配套措施想好。

柯文哲仍有咳嗽症狀，還嚴重「燒聲」，不過與第一天相比，看來精神好多了。今天上午會議中也表示，本周停課之後，最麻煩的就是學生恢復上課後的配套措施，因為有一個確診，其他同學怎麼處理，老實講，一個確診要全班停課三天，「結局就是停停上上，這也不是辦法」。

教育局長曾燦金今天上午會議中報告，有人提議是否提早放暑假，慢慢這個議題就會出來，至於本周停課，目前小學也開有基本照顧班，若家長無法在家照顧小孩，還是可以將學生送到學校，一共開185班、有1334位學生到學校來。

曾表示，因應疫情，現在學校還是撐著，咬緊牙關大家互相幫忙。對於是否提早放暑假，柯文哲指示教育局先想好配套，本周停課之後，現在最麻煩的就是學生恢復上課後的配套措施，因為有一個確診，其他同學怎麼處理，老實講，一個確診要停三天，結局就是停停上上，這也不是辦法。

台北市長柯文哲確診，今天持續居家隔離，不過上午柯文哲主持防疫會議，仍有咳嗽症狀、還嚴重「燒聲」，不過與第一天相比，看來精神好多了。圖／北市府提供
台北市長柯文哲確診，今天持續居家隔離，不過上午柯文哲主持防疫會議，仍有咳嗽症狀、還嚴重「燒聲」，不過與第一天相比，看來精神好多了。圖／北市府提供
台北市長柯文哲確診，今天持續居家隔離，不過上午柯文哲主持防疫會議，仍有咳嗽症狀、還嚴重「燒聲」，不過與第一天相比，看來精神好多了。圖／北市府提供
台北市長柯文哲確診，今天持續居家隔離，不過上午柯文哲主持防疫會議，仍有咳嗽症狀、還嚴重「燒聲」，不過與第一天相比，看來精神好多了。圖／北市府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

周玉蔻跳針狂電柯文哲怎不吃藥 陳智菡嗆：該吃的是妳

民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆：和柯文哲這件事有關

早上頻咳超沒力、晚上好多了 柯文哲提醒一定要做這件事

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

相關新聞

大學只讀2個月 叛逆小子成咖啡達人用實力闖星級飯店

高雄萬豪酒店京心咖啡廳副理楊孟學勇於追尋自己設定的目標，大學讀2個月便休學，通過國際咖啡師認證後，曾到澳洲放逐1年半，只...

提早放暑假？柯文哲指示先想配套：停停上上不是辦法

台北市長柯文哲確診今天持續居家隔離，上午主持防疫會議。由於北市本周幼兒園及中小學停課一周，疫情持續燒會不會延長停課時指示...

專案教師實施原則8月1日上路 未續聘最高領六個月慰助金

教育部公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，變革包括將大專校院編制外專任人員本薪、授課時數、升等、假差比照...

桃議員點名2公幼代理教師比率偏高 教育局解釋原因

桃園人口成長快速，市府廣設公立和非營利幼兒園，但議員點名蘆竹、南崁2家公立幼兒園師資不足，且代理教師人數多於正式教師，憂心師資不穩定恐影響教學...

立委邀台首大師生開協調會 教育部重申未收到停辦計畫

台灣首府大學本月17日傳出全面停辦，引起校內教職員及學生反彈。立委今天下午在立法院邀請敎育部、學校及學生代表出席協調會。...

陸府植深館《倚光寓影—吳孟璋個展》 讓石雕與自然對話

中部知名的藝文場館「陸府植深館」新展登場，由策展人沈伯丞策劃的《倚光寓影—吳孟璋個展》，首次將整個植深館空間與石雕作品視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。