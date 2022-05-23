立委邀台首大師生開協調會 教育部重申未收到停辦計畫

台灣首府大學本月17日傳出全面停辦，引起校內教職員及學生反彈。立委今天下午在立法院邀請敎育部、學校及學生代表出席協調會。教育部今天於會後重申，台首大目前尚未函報停辦計畫，如後續學校依相關法令，以及校內規章程序函報停辦計畫，教育部將以維護教職員工生的權益為前提，辦理審查程序。

立委郭國文今天下午14時30分在立法院召開協調會。教育部會後表示，會中有台首大學生代表轉述，校長聲稱自己與教育部有停辦共識與默契一事，教育部強調，台首大日前曾詢問停招停辦相關法令，教部也就相關法令規定向該校說明，並提醒學校如有相關規畫，均須與校內師生妥為溝通，以維護師生權益。

教育部也強調，台首大目前尚未函報停辦計畫，如後續學校依相關法令，以及校內規章程序函報停辦計畫，教育部將以維護教職員工生的權益為前提，依私立高級中等以上學校退場條例、私立學校法、專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法等規定，辦理審查程序。