祖父母不見「外」惹議 國教院：重大修正會公布理由

教育部國家教育研究院先前將「國語辭典簡編本」中的「外祖父母」、「外祖母」詞條，加註「亦稱祖父」、「亦稱祖母」，引發各界爭論，還有人質疑是「外公不見了？」。國教院今天表示，未來辭典內容若有重大修正，均會在國教院或辭典官網說明理由。另為避免涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，每3個月將定期全面盤點一次。

國教院表示，在外界反映意見下成立「國語辭典簡編本」性別平等議題審議小組，小組委員包含教育部第9屆性別平等教育委員會中的7位委員，以及國教院本典編修小組中的5位委員，並由本院召集會議審議性平相關詞條。

有關「外祖父」、「外祖母」等詞語，國教院指出，小組委員觀察實際語言使用情形並經充分討論，包含語言使用者避免以內、外區隔親屬、現今法令不因祖父母、外祖父母而有差別處理等。惟也有部分使用者仍使用此稱謂。

另外，為兼顧「祖父、母／外祖父、母」等詞語的各種使用情形，並反映「祖父」、「祖母」語意擴大事實，顧及現今法令中祖父母無內外之別的性平觀點，共識決定除保留原釋義內容，另分別加註「今亦稱『祖父』」、「今亦稱『祖母』」。