快訊

高雄確診數「首次超過北市」 陳其邁說明這3項理由

台中某醫院病房群聚感染52例 男車禍竟是確診者最重罰200萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

祖父母不見「外」惹議 國教院：重大修正會公布理由

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導

教育部國家教育研究院先前將「國語辭典簡編本」中的「外祖父母」、「外祖母」詞條，加註「亦稱祖父」、「亦稱祖母」，引發各界爭論，還有人質疑是「外公不見了？」。國教院今天表示，未來辭典內容若有重大修正，均會在國教院或辭典官網說明理由。另為避免涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，每3個月將定期全面盤點一次。

國教院表示，在外界反映意見下成立「國語辭典簡編本」性別平等議題審議小組，小組委員包含教育部第9屆性別平等教育委員會中的7位委員，以及國教院本典編修小組中的5位委員，並由本院召集會議審議性平相關詞條。

有關「外祖父」、「外祖母」等詞語，國教院指出，小組委員觀察實際語言使用情形並經充分討論，包含語言使用者避免以內、外區隔親屬、現今法令不因祖父母、外祖父母而有差別處理等。惟也有部分使用者仍使用此稱謂。

另外，為兼顧「祖父、母／外祖父、母」等詞語的各種使用情形，並反映「祖父」、「祖母」語意擴大事實，顧及現今法令中祖父母無內外之別的性平觀點，共識決定除保留原釋義內容，另分別加註「今亦稱『祖父』」、「今亦稱『祖母』」。

國教院說，為避免辭典中存有涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，將建立常態檢修教育部國語辭典性別平等議題內容機制，各界若就辭典內容提出涉及性平議題問題，本院將立即送請學者專家審議。此外，每3個月將進行一次全面篩檢。

詞條審修列表。記者趙宥寧／翻攝
詞條審修列表。記者趙宥寧／翻攝

教育部 性別歧視

延伸閱讀

遠距教學大塞車 專家：申請個人帳號、非同步教學因應

辭典「外祖父母」加註惹議 國教院：重大修正將公布理由

大學法擬增校務會議學生代表 國大協籲暫緩 等教部報告

高中以下教師資格考6月4日登場 3類考生不得應試

相關新聞

祖父母不見「外」惹議 國教院：重大修正會公布理由

教育部國家教育研究院先前將「國語辭典簡編本」中的「外祖父母」、「外祖母」詞條，加註「亦稱祖父」、「亦稱祖母」，引發各界爭...

陸府植深館《倚光寓影—吳孟璋個展》 讓石雕與自然對話

中部知名的藝文場館「陸府植深館」新展登場，由策展人沈伯丞策劃的《倚光寓影—吳孟璋個展》，首次將整個植深館空間與石雕作品視...

國立高中校長遴選遭疑「喬」人選 全教總向監察院陳情

全國教師工會總聯合會今天指出，中華民國高級中等學校校長協會過去多次利用協調會，公然喬國立高中職校長轉任志願，沒想到今年更...

大學法擬增校務會議學生代表 國大協籲暫緩 等教部報告

「大學法」修法擬將校務會議中學生代表比率，從現行十分之一提高到五分之一，國立大學校院協會今天表示，大幅提高學生代表占比更...

校長遴選弊病多 全教總向監察院陳情

針對高中職校長以協調方式安排職缺，讓每所學校僅有一位候選人的狀況！對此，全教總23日向監察院陳情指出

竹市公幼、非營利招生釋1686名缺額 學費最低1000元

新竹市公共化幼兒園跟非營利幼兒園今年共計釋出1686個招生名額，市府指出，優先入園資格生今日起登記，一般生則於26日報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。