一場寧靜的革命！看77年老牌明星私校如何引領時代再創新？

【復興不一樣】系列報導

過去雙語教學是私校獨有的優勢，但是隨著北市積極推動雙語學校，截至110學年度已有51所公立學校轉型為雙語，讓許多私立學校備感壓力。當雙語教學金字招牌光芒不再，私校如何改革創新，讓名校光環持續閃亮?

臺北市私立復興實中吳志弘校長推動一系列課程再造、接軌國際的教育改革。 圖/臺北市私立復興實中 提供

擁有豐富國際學校辦學經驗的吳志弘，接任臺北市私立復興實中校長2年多以來，推動復興一系列課程再造、接軌國際的教育改革。前瞻目光和果斷魄力，讓吳校長的一舉一動都備受矚目，他表示，「復興是個不用招生也會額滿的學校，但我對教育的理想不只這樣。」

臺北市私立復興實中顛覆傳統課堂單向式學習，與108課綱素養導向教學不謀而合。 圖/臺北市私立復興實中 提供

力推「探究式合作學習」，讓學生頭腦不被框住

憑藉對於國際趨勢的敏感度，吳校長深感台灣學生不能再用應付考試的態度來學習，現代企業需要的是章魚型的跨域人才，學生必須有自我探索知識的能力，才有辦法贏在未來。因此，吳校長從一個年級開始啟動「探究式合作學習」模式，顛覆傳統課堂單向的知識傳遞，由老師引導學生分析思考，進而表達意見、分享想法，這樣的上課方式與108新課綱素養學習方向不謀而合，獲得大多數家長的支持。

有家長表示，「孩子回家後會主動分享在學校學到什麼」、「現在的教育和之前完全不一樣，不會把孩子的頭腦框住」……，有了成功經驗，吳校長再漸進式的從一個年級擴展到全校，讓「探究式合作學習」成為復興教育創新的亮點之一。

學生運用各種工具製作昆蟲旅館，並將作品放置於合適的地方，為大自然的生物提供遮風避雨的場所。 圖/臺北市私立復興實中 提供

眾志成城，再造課程，打造復興「做唯一」

吳校長表示，要在一個擁有77年歷史的知名私校推動改革實屬不易，因此他擬定課程總目標「G.R.I.T.」，帶領老師們一起討論，如何培育學生成為擁有全球素養的領導者(Global Leaders)、有責任感的公民(Responsible Citizens)、善用科技智能者(Technologically Proficient Achievers)、創新的思想家(Innovative Thinkers)，重新定位教學核心，打造復興「做唯一」的行動策略。

「改變只有由下到上，當基層老師有了集體共識，改變就會自然發生。」吳校長說：「高中大學考題都在變，素養題型背不來，老師的教學方式也要跟著變！」吳校長透過漸進式的改革，匯集全校老師的智慧，課程再造的結果，不僅讓台北市私立復興實中的升學績效更亮眼，每個學生也更清楚自己興趣優勢和未來職涯方向，更為台灣私校教育理出了下一個10年應走的路。

吳校長匯集全校老師的智慧，設計探究式合作學習課程，累積成功經驗。 圖/臺北市私立復興實中 提供

不攀比、不收禮，教育孩子「貴在品格」

除了教學上的革新，吳校長也相當重視學生的品格，他表示，「很多人認為復興是貴族學校，其實比起其他國際學校，復興可說是『高貴不貴』。」復興的學生從小就養成自己揹書包、準時上學的習慣，學生也必須負責打掃公共區域、去回收場做垃圾分類，養成自我負責的態度。吳校長說：「選擇學校，就是選擇一種生活方式和價值觀，生活態度對了，孩子怎麼會偏差?與其說復興是貴族學校，不如說復興是一所重視品德教育的優質學校，幾乎每個學生都以學校為榮，而且充滿自信。」

吳校長上任後，更在校園中帶動謝絕家長送禮的文化，「因為老師對學生好是應該的。」同時也力勸家長不要大肆為孩子舉辦生日派對，減少攀比的機會，「我們教導孩子每個人都是平凡而重要，大家都是平等的！」

台北市私立復興實中學生以學校為榮，校友對學校的品德教育、價值觀深感認同。 圖/臺北市私立復興實中 提供

吳校長認為，教育的改革是一場寧靜的革命，需要不斷反思學校的辦學理念、使命宣言，帶領學校走出一條不一樣的路，過程中會遭受不少批判和誤解，但只要是對孩子好的，就應該堅持到底，培養孩子成為未來的領導者，不管在哪個時代，都能實踐復興的火炬精神：把責任與榮譽給自己，把友誼與溫暖給同學，把服務與奉獻給社會，把愛與關懷給世界，我們是光明之子！

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/