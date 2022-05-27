看見「人」而非「成績」！臺北市私立復興實中校長吳志弘：「不會讀書的孩子也能改變世界！」

【復興不一樣】系列報導

因為「受不了台灣為應付考試而教的英文」，原本擔任國中英文老師吳志弘在35歲那年，決定辭職、賣房出國深照，在一般人眼裡看似瘋狂的行徑，裡面卻埋著對翻轉教育懇切的熱忱和企圖心。

在海外轉了一圈，吳志弘歷任國內外多所國際學校校長，並帶領康橋高中取得WASC國際認證。儘管同窗好友都已經退休，累積豐富國際學校經驗的吳志弘，這一站來到台北大安區著名的臺北市私立復興實中，他仍秉持著年輕時最初的夢想：看見「人」而非「成績」，讓孩子的天賦自由！

臺北市私立復興實中校長吳志弘擁有豐富的國際學校經驗，並曾帶領康橋高中取得WASC國際認證。 圖/臺北市私立復興實中 提供

沒有「不優秀」的學生，只有「暫時落後」的學生

「傳統私校把大部分的資源放在5%頂尖的學生身上，創造亮眼的升學榜單，但我認為，把頂尖學生送進台大，沒有什麼了不起；把中上程度的學生送進台大，才看得出教育的成果。」吳志弘表示，「不是每一個學生都要進台大、哈佛，將來才會有成就，教育的目標是要發掘學生的天賦，讓孩子不斷成長、成就自我。」

有鑑於此，吳志弘在兩年多年上任臺北市私立復興實中校長後，整合6大特色中心，包括：英語研究中心、圖書資訊中心、探索體驗中心、體育發展中心、藝術人文中心、國際交流中心，搭建各式平台幫助學生點燃熱情、展現自我，邁向全人發展。

吳校長打造6大特色中心，搭建平台幫助學生展現自我，邁向全人發展。 圖/臺北市私立復興實中 提供

「在我的觀念裡，沒有『不優秀』的孩子，只有『優秀』和『暫時落後』的孩子。」吳校長說，學生表現暫時落後，絕大多數的原因是因為找不到學習的目標和動機，因此臺北市私立復興實中課程規劃上多採用「探究式合作學習」與「跨領域整合」的方式，重視學生能力的養成，而非單看成績高低，讓學生擁有適才適性的學習機會、豐富多元的體驗、養成積極正向的學習態度，自然就能有出眾的表現。

臺北市私立復興實中採用「探究式合作學習」方式，讓學生在多元體驗中養成積極正向的學習態度。 圖/臺北市私立復興實中 提供

「復興有很多學生國中成績80出頭、直升高中，最後考上台大；我們主張教育不是把知識灌輸進學生的腦袋裡，學生必須自我思考體會、發展建構，進而學會如何學習。」

引進「國際教育4.0」，帶領私立復興實中「走在很前面」

這樣的教育理念，來自吳校長多年養成的國際視野，他說：「AI引領第四次工業革命，未來人才必須是不斷進化、具備創意和跨界能力的全球公民，我們的孩子準備好了嗎?」

吳校長引進「國際教育4.0」翻轉教育模式，旨在啟發學習(Inspire)並賦予學生能力(Empower)，天生擅長游泳的魚不用被逼著去爬樹，成績平平的孩子也能找到屬於自己的舞台，學生自然能夠喜歡思考、樂在學習。

吳校長引進「國際教育4.0」翻轉教育模式，引導學生喜歡思考、樂在學習。 圖/臺北市私立復興實中 提供

然而，關注每個孩子不同的才能，不光只有在學校裡，家長更扮演關鍵角色。儘管大多數的年輕家長觀念都已經轉變，但仍有少數人停留在過去聯考時代的價值觀中，家長的成績信念會約束孩子的成長空間，這也成為吳校長所面臨的一大挑戰。

「曾經有個國中男生在校長室門口哭，被我遇見了，一問之下，他說他物理考了76分，很擔心回家後會被父母罵。我找來他的班導師、輔導室老師，才知道這個學生考76分，已經是全班前10名了！」

吳校長提醒家長，不能以過去的經驗看待孩子的教育，現在整個世界都在快速改變，教育方式也必須從根本改變，「而我的使命就是要帶領學校『走在很前面』、跟得上國際趨勢和未來浪潮！」

吳志弘引領台灣教育再革新，能夠跟上國際趨勢和未來浪潮。 圖/臺北市私立復興實中 提供

引領台灣教育再革新、打造復興「做唯一」，是吳志弘校長目前著手的方向，也被他自己視為教育生涯的最後一哩路。在教育的領域中，吳校長努力突破傳統教育框架，像個殷勤的建築師，一磚一瓦構築起健全且具前瞻性的課程高塔，讓學生只要順著一步步爬上去，就能站上美好巔峰，他相信，透過優質教育，不會讀書的孩子也能改變世界！

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