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近萬人報考教師資格考 確診未解隔、快篩陽不能考

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今年高中以下學校教師資格考試將於6月4日進行，疫情影響，教育部開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測考生參加考試。本報資料照
今年高中以下學校教師資格考試將於6月4日進行，疫情影響，教育部開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測考生參加考試。本報資料照

今年高中以下學校教師資格考試將於6月4日進行，疫情影響，教育部開放居家隔離居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測考生參加考試，但於5月28日至6月4日經快篩結果陽性未經PCR檢測，或檢測結果未出來者，或確診未解除隔離者，不得應試。

今年教師資格考共有9754人報名，教育部今天說明教師資格考試防疫規範，每間一般試場人數由原本42人降載為36人，增加考生座位前後左右距離。考生全程佩戴口罩，進入考場前，全面量測體溫。

另外也不開放查看考場，試場配置圖張貼於各考區門口或管制區外，除使用特殊試場者申請且經同意後，可由1位陪考人員陪考外，其餘試場不開放陪考，維持適度通風措施下開放冷氣服務。

有關考生應試資格，教育部說明，只要符合中央流行疫情指揮中心規定屬「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主防疫」之應考人，於接獲政府單位、學校或所屬機關(構)等通知後，須立即與教師資格考試試務行政組聯絡，將依情況安排隔離試場；未主動通者，考試當日不得參加本考試。

不過若是在今年5月28日（含）至6月4日經快篩結果陽性未經PCR檢測，或檢測結果未出來者，或確診未解除隔離者，不得應試。教育部於考試結束後公告退費程序，只能明年再來考。這類考生若私自參加考試，經查證屬實，將提報教師資格考試審議會審議，最重為取消考試資格。

教育部提醒，考生在這段期間避免出入人潮擁擠的地方，隨時關注自己的健康狀態，安心準備應試。

居家隔離 教育部 居家檢疫

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