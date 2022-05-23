南市停課推公版直播教學 黃偉哲扮動漫「永不放棄」
因應疫情，台南市 中以下學校今起停課1周，改為線上教學，教育局針對一至四年級學生規畫公版直播，每天26們課，開播第1天市長黃偉哲到西門實小視察，並扮成動畫人物和外師直播。他期許學生不畏疫情困難，永不放棄。
教育局表示，為提供親師生在停課期間多元的線上學習選擇、減輕教師線上教學負擔，針對資訊設備使用較不熟悉的國小一至四年級學生，規畫去年深受受好評的公版直播教學，每天有26門課，52位專業熱情老師進行生動活潑的直播教學，也讓各縣市親師生都可以上線收看。
其中，中低年級的國語文包含3個教科書版本，低年級特別安排1節硬筆字，指導學生寫出正確又漂亮的字；另規畫全英語主題式課程，由外師以生動活潑的方式教學。
黃偉哲表示，去年「公版直播教學」課程陪伴全國學童度過「停課不停學」的時光，170多位專家教師無私的奉獻令人感動，為因應國內疫情發展、降低群聚，全市及許多縣市高中以下學校今天起停課1周。
雖然各年級老師都已熟悉遠距教學，也可以依自己預定進度線上教學，但教育局仍針對線上教學設備操作較不熟悉的國小一至四年級學生，規畫公版直播教學課程，教師可安排學生觀看並從旁指導，減輕教師負擔，直播教學後的影片也會存放教育局的「線上自主學習平台」，讓學生課後能持續溫故知新。
教育局長鄭新輝說，這次雖只提供國小一至四年級學生公版直播教學課程，但每門課的設計都有許多幕後協助的老師一起備課，直播現場需主播學校協助場地支援、直播過程也需教育局資訊中心控管流量。
西門實小中、外師教學團隊再次扛起全英課程直播的重擔，一天之內就推出英語口說樂學展能的主題式課程，內容包含：動物大奇觀、異國美食、童話故事、緊急應變技巧、健康的自己等。透過西門實小豐富的線上直播教學經驗，可提供親師如何幫助孩子學好英語、培育學生英語自學能力參考。
去年台南市國小英語輔導團連續線上直播31日共186場，校長呂翠鈴說，西門實小團隊包辦85場，今年課程更進化，包含美食廚房、歌曲律動、自然實驗及手作藝術等。
美籍教師Dan定居台南20年，深愛這個城市，首播當日上線，並和黃偉哲一起直播，黃偉哲以「Life can be hard. Keep going and don't give up.」，結合日本有名動漫內容，期許學生不畏疫情困難，永不放棄。南市5天的公版直播教學課程連結，教育局資訊中心已建置完成，網址https://hlearning.tn.edu.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言