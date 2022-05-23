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南市停課推公版直播教學 黃偉哲扮動漫「永不放棄」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市因應停課 ，開辦公版直播線上教學，市長黃偉哲今天到石門實小為教師加油。記者鄭惠仁／攝影
台南市因應停課 ，開辦公版直播線上教學，市長黃偉哲今天到石門實小為教師加油。記者鄭惠仁／攝影

因應疫情，台南市 中以下學校今起停課1周，改為線上教學，教育局針對一至四年級學生規畫公版直播，每天26們課，開播第1天市長黃偉哲到西門實小視察，並扮成動畫人物和外師直播。他期許學生不畏疫情困難，永不放棄。

教育局表示，為提供親師生在停課期間多元的線上學習選擇、減輕教師線上教學負擔，針對資訊設備使用較不熟悉的國小一至四年級學生，規畫去年深受受好評的公版直播教學，每天有26門課，52位專業熱情老師進行生動活潑的直播教學，也讓各縣市親師生都可以上線收看。

其中，中低年級的國語文包含3個教科書版本，低年級特別安排1節硬筆字，指導學生寫出正確又漂亮的字；另規畫全英語主題式課程，由外師以生動活潑的方式教學。

黃偉哲表示，去年「公版直播教學」課程陪伴全國學童度過「停課不停學」的時光，170多位專家教師無私的奉獻令人感動，為因應國內疫情發展、降低群聚，全市及許多縣市高中以下學校今天起停課1周。

雖然各年級老師都已熟悉遠距教學，也可以依自己預定進度線上教學，但教育局仍針對線上教學設備操作較不熟悉的國小一至四年級學生，規畫公版直播教學課程，教師可安排學生觀看並從旁指導，減輕教師負擔，直播教學後的影片也會存放教育局的「線上自主學習平台」，讓學生課後能持續溫故知新。

教育局長鄭新輝說，這次雖只提供國小一至四年級學生公版直播教學課程，但每門課的設計都有許多幕後協助的老師一起備課，直播現場需主播學校協助場地支援、直播過程也需教育局資訊中心控管流量。

西門實小中、外師教學團隊再次扛起全英課程直播的重擔，一天之內就推出英語口說樂學展能的主題式課程，內容包含：動物大奇觀、異國美食、童話故事、緊急應變技巧、健康的自己等。透過西門實小豐富的線上直播教學經驗，可提供親師如何幫助孩子學好英語、培育學生英語自學能力參考。

去年台南市國小英語輔導團連續線上直播31日共186場，校長呂翠鈴說，西門實小團隊包辦85場，今年課程更進化，包含美食廚房、歌曲律動、自然實驗及手作藝術等。

美籍教師Dan定居台南20年，深愛這個城市，首播當日上線，並和黃偉哲一起直播，黃偉哲以「Life can be hard. Keep going and don't give up.」，結合日本有名動漫內容，期許學生不畏疫情困難，永不放棄。南市5天的公版直播教學課程連結，教育局資訊中心已建置完成，網址https://hlearning.tn.edu.tw/。

台南市因應停課 ，開辦公版直播線上教學，市長黃偉哲今天到石門實小為教師加油。記者鄭惠仁／攝影
台南市因應停課 ，開辦公版直播線上教學，市長黃偉哲今天到石門實小為教師加油。記者鄭惠仁／攝影
台長黃偉哲今天到西門實小視察公版直播，與外師Dan直播。記者鄭惠仁／攝影
台長黃偉哲今天到西門實小視察公版直播，與外師Dan直播。記者鄭惠仁／攝影

直播 教育局 疫情

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