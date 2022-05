南市停課推公版直播教學 黃偉哲扮動漫「永不放棄」

因應疫情,台南市 中以下學校今起停課1周,改為線上教學,教育局針對一至四年級學生規畫公版直播,每天26們課,開播第1天市長黃偉哲到西門實小視察,並扮成動畫人物和外師直播。他期許學生不畏疫情困難,永不放棄。

教育局表示,為提供親師生在停課期間多元的線上學習選擇、減輕教師線上教學負擔,針對資訊設備使用較不熟悉的國小一至四年級學生,規畫去年深受受好評的公版直播教學,每天有26門課,52位專業熱情老師進行生動活潑的直播教學,也讓各縣市親師生都可以上線收看。

其中,中低年級的國語文包含3個教科書版本,低年級特別安排1節硬筆字,指導學生寫出正確又漂亮的字;另規畫全英語主題式課程,由外師以生動活潑的方式教學。

黃偉哲表示,去年「公版直播教學」課程陪伴全國學童度過「停課不停學」的時光,170多位專家教師無私的奉獻令人感動,為因應國內疫情發展、降低群聚,全市及許多縣市高中以下學校今天起停課1周。

雖然各年級老師都已熟悉遠距教學,也可以依自己預定進度線上教學,但教育局仍針對線上教學設備操作較不熟悉的國小一至四年級學生,規畫公版直播教學課程,教師可安排學生觀看並從旁指導,減輕教師負擔,直播教學後的影片也會存放教育局的「線上自主學習平台」,讓學生課後能持續溫故知新。

教育局長鄭新輝說,這次雖只提供國小一至四年級學生公版直播教學課程,但每門課的設計都有許多幕後協助的老師一起備課,直播現場需主播學校協助場地支援、直播過程也需教育局資訊中心控管流量。

西門實小中、外師教學團隊再次扛起全英課程直播的重擔,一天之內就推出英語口說樂學展能的主題式課程,內容包含:動物大奇觀、異國美食、童話故事、緊急應變技巧、健康的自己等。透過西門實小豐富的線上直播教學經驗,可提供親師如何幫助孩子學好英語、培育學生英語自學能力參考。

去年台南市國小英語輔導團連續線上直播31日共186場,校長呂翠鈴說,西門實小團隊包辦85場,今年課程更進化,包含美食廚房、歌曲律動、自然實驗及手作藝術等。