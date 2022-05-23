影／高中職校長遴選違舉才精神 全教總監院陳情

全國教師工會總聯合會上午前往監察院陳情要求調查「誰『喬』？又是誰在包庇高中職校長遴選？」全教總表示，高中職校長遴選應是透過公開遴選方式為學校找到優秀校長，但近年來國立高中職校長遴選結果，「遴選機制」已淪為替校長找出路的協調會，違背「高級中等教育法」校長遴選立法意旨。為確保遴選為校舉才精神向監察院陳情調查。

全教總表示，過去三階段（連任、轉任、新任）的作業遴選方式，讓校長協會有運作的空間，形成「為校長選學校」，無論過程與結果均嚴重戕害高中職校長遴選「為校舉才」的精神。對此全教總也多次向教育部建言，卻得到消極不正面處理的回應。國教署也明知該協會預先協調已嚴重侵害遴選精神，卻消極以待、坐視情況更形惡化，更制定踰越上位階法的辦法，有觸犯上述法令之嫌。 全國教師工會總聯合會上午前往監察院陳情要求調查「誰『喬』？又是誰在包庇高中職校長遴選？」，全教總表示，高中職校長的「遴選機制」已淪為替校長找出路的協調會，違背「高級中等教育法」校長遴選立法意旨。為確保遴選為校舉才精神向監察院陳情調查。記者黃義書／攝影