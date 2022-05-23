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台首大停辦紛擾 校長爭取「原校上課、他校畢業」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台首大學生組自救會，擬明天校園聚會抗議學校貿然停辦。記者謝進盛／攝影
台首大學生組自救會，擬明天校園聚會抗議學校貿然停辦。記者謝進盛／攝影

創立22年的台灣首府大學本月17日傳出全面停辦震驚外界，也引起校內教職員及學生反彈，更有人堅持「原校畢業」，校長張淑中打破沉默，今上午發表最新公開信給師生，表示將為學生爭取「原校上課、他校畢業」，學生反應不一，有人懷疑是否實現，也有人則說「能畢業最重要。」希望校方能承諾履行。

台首大宣布停辦迄今，衝擊811名學生及教職員，估計扣除應屆畢業生，尚有約600名學生面臨轉學，近來學生反彈聲浪不歇，已組自救會，預定明上午10點在學校畢業典禮表達不滿。

台首大校長張淑中上午首度回應日來相關紛擾，表示相關訴求都看見了，也聽見了，也了解到學生的心聲及捍衛自己權益所做的努力，也說明因近日來都在處理、彙整相關意見中，不便在第一時間回應，她上任雖然只有3個多月，但仍會盡最大力量幫助學生解決問題。

相關內容如下：

一、5月24日上午10時，台灣首府大學許多同學組成自救會，預定舉行抗議集會，表達對學校擬向教育部申請「停辦」的不滿。校長都看見了，也聽見了，也了解到各位同學的心聲，以及捍衛自己權益所做的努力。校長上任雖然只有三個多月，但仍會盡最大的力量幫助同學解決問題！

二、此次自救會發布新聞稿所提出來的主要訴求，也就是希望「原校畢業，不接受任何轉校」的問題。校長在此，除會將各位同學的訴求轉達給董事會之外，未來也會轉達教育部；另外校長擬提出一個解決方案，希望供大家思考，也是校長未來會極力向教育部爭取的地方。

三、這個方案，簡單一句話來說，就是「原校上課、他校畢業」。也就是說，未來台首大如果奉教育部核定停辦，校長希望能幫助現有的811位同學，不論是本國生、外籍生、研究生，日間部或進修部，盡量能夠「在原校上課，但拿的是鄰近私立大學的畢業證書」。這個不得已的彈性作法、補救方式，希望同學們能夠體諒、能夠支持，也是校長最後能為大家努力的方向和重點。

四、一所私立大學要正式停辦，依照相關規定，大致要經四個程序。第一個程序，舉行學校擬停辨的溝通說明會；第二是校務會議、第三是董事會議，第四也是最後一個程序，就是報教育部核定。首府大學擬停辦的計劃，目前係已完成第一個程序，也就是共舉行了6場溝通說明會；除此之外，也已將同學們所提出的各種問題與各系特殊需求整理完竣。

五、未來第二個審查程序，將是「校務會議」。這個會議是由老師代表、學生代表、職員代表、行政主管、學術主管等人共同組成，校長主持。屆時會有五位學生代表參加。屆時除了「停辦計畫書」與上述資料（即同學的各種問題）交由校務委員審視外；校長也會提出一個解決方案，就是未來學校如奉核定停辦，學校會向教育部極力建議，讓同學們能在「原校上課、他校畢業」。上述方案，未來五位學生代表都可見證，也會做成正式會議紀錄，並分送董事會和教育部參考與審查。

六、大家擬遞交的陳情書，校長會轉給董事會；自救會所指派的陳情代表，校長也樂意與大家面對面溝通並交換意見。

七、總而言之，所有同學的學籍與受教權皆會受到保障；學校也會有完整配套措施幫助同學，順利完成學業；同學辛苦完成實習課程的汗水，也不會白流；以上種種過程，未來都是在合法的程序中進行，也絕對會有正式的函文或書面紀錄。

台灣首府大學校長張淑中2022年5月23日

台首大校長張淑中打破連日來沉默，上午發表為學生爭取「原校上課、他校畢業」公開信。記者謝進盛／翻攝
台首大校長張淑中打破連日來沉默，上午發表為學生爭取「原校上課、他校畢業」公開信。記者謝進盛／翻攝

教育部 台灣首府大學

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