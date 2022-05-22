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世界中學生運動會台中小將法國露臉 包辦6金4銀3銅

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
西苑高中蘇安妍個人包辦泳賽2金1銀。圖／中市教育局提供
西苑高中蘇安妍個人包辦泳賽2金1銀。圖／中市教育局提供

2022年世界中學生運動會在法國諾曼第舉行，台中選手在這屆賽事共摘6金4銀3銅，締造佳績。台中市政府教育局長楊振昇表示，將安排表揚，感謝教練選手們長期耕耘，在國際賽事嶄露頭角，台灣之光。

台中選手遠征法國，克服疫情、時差、氣候與環境大考驗，共拿下13面獎牌、6金4銀3銅。西苑高中學生蘇安妍，在帕拉游泳200公尺自由式再摘金，個人包辦2金1銀。

角力場上，后綜高中選手李妍儀及廖佩穎分獲自由式61公斤級金牌、57公斤級銅牌；沙鹿高工卓妤庭勇奪拳擊66公斤級銀牌，另大甲高中林仲威再奪田徑400公尺銅牌，個人拿下2金1銀，奪牌率百分百，成績令人驚艷。

市長盧秀燕感謝平日默默栽培選手的教職員、教練及家長們，提供設備、階段強化訓練，一路為選手們加油打氣，是最大幕後功臣。她要求教育局繼續推展學校競技運動，完善選手四級銜續訓練，建置運動防護醫療網絡，落實選手健康照護，成為發展體育的重要後盾。

沙鹿高工卓妤庭勇奪拳擊66公斤級銀牌。圖／中市教育局提供
沙鹿高工卓妤庭勇奪拳擊66公斤級銀牌。圖／中市教育局提供
后綜高中角力教練陳瑞賢(中)與李妍儀(左一)廖佩穎合影。圖／中市教育局提供
后綜高中角力教練陳瑞賢(中)與李妍儀(左一)廖佩穎合影。圖／中市教育局提供
大甲高中林仲威拿下2金1銀，得牌率百分百。圖／台中市教育局提供
大甲高中林仲威拿下2金1銀，得牌率百分百。圖／台中市教育局提供

法國 教育局 疫情

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