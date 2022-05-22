世界中學生運動會台中小將法國露臉 包辦6金4銀3銅

2022年世界中學生運動會在法國諾曼第舉行，台中選手在這屆賽事共摘6金4銀3銅，締造佳績。台中市政府教育局長楊振昇表示，將安排表揚，感謝教練選手們長期耕耘，在國際賽事嶄露頭角，台灣之光。

台中選手遠征法國，克服疫情、時差、氣候與環境大考驗，共拿下13面獎牌、6金4銀3銅。西苑高中學生蘇安妍，在帕拉游泳200公尺自由式再摘金，個人包辦2金1銀。

角力場上，后綜高中選手李妍儀及廖佩穎分獲自由式61公斤級金牌、57公斤級銅牌；沙鹿高工卓妤庭勇奪拳擊66公斤級銀牌，另大甲高中林仲威再奪田徑400公尺銅牌，個人拿下2金1銀，奪牌率百分百，成績令人驚艷。