國中會考明起登場 台南136人下月補考

111年國中會考將於明後天登場，為了解考場的防疫準備情形，台南市長黃偉哲今天下午赴台南一中巡視，了解考場的防疫整備情形，包括出入口分流動線、體溫量測及消毒設備、考場配置圖(含一般考生休息區)、第一類備用試場、第二類備用試場、學生中午午餐隔板設置，以及模擬緊急匡列考生移動至第二類備用試場應試之情境等；黃偉哲感謝南一中校方擔負台南考區試務主辦學校的重責，希望今年的防疫及試務工作，都能盡善盡美，讓家長及學生都放心。

111年國中教育會考，台南考區總計1萬5574人應試，全市設有18間考場學校及486間試場，全程皆不開放家長陪考。18個考場學校，皆以最高規格規劃試場防疫措施，也準備194間第二類備用試場，截至20日統計，實際須啟用為36間，量能絕對充足，可隨時安排突發狀況。

教育局提醒考生，若已確診尚未解隔離、或快篩陽性但未於5月20日前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果為陰性，都不可參加明後天(5月21、22日)的國中教育會考，須參加6月4日、5日辦理的補考。截至5月20日中午統計，南市將有136人參加補考，參加補考升學權益不會受影響，也請考生放心。

市長黃偉哲表示，國中教育會考是國三畢業生的大事，今年因為疫情，對於考場的防疫工作，南市府嚴陣以待，將增開194間第二類備用試場(防疫試場)，提供現場有發燒、呼吸道疾病，以及居家隔離、自主防疫、居家檢疫的考生應試；而目前疫情仍在升溫，南市府也會要求補習班業者，不得在考場周圍發放傳單，避免群聚等措施，請家長放心。

教育局長鄭新輝表示，考試正式開始後，若遲到逾20分鐘不得入場，請務必提早出門。另外也提醒考生，應攜帶准考證、文具，進入試場前關閉手機電源與鬧鈴，考試時不飲食，並且應遵守全程戴口罩之規定。