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國中會考明後天登場 桃園教育局備2處特殊考場供應試

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府教育局也因應居家隔離、檢疫、自主防疫等情形安排276間第二預備試場。圖／教育局提供
桃市府教育局也因應居家隔離、檢疫、自主防疫等情形安排276間第二預備試場。圖／教育局提供

明後2天將登場111年度國中教育會考桃園共有2萬763人，分布於22個考場，桃市府教育局也因應居家隔離、檢疫、自主防疫等情形安排276間第二預備試場，並針對1143位特殊教育生提供2處特殊應考服務考場。

今下午3時開放家長及考生可前往查看試場位置，教育局指出，本次設置2處需要特殊應考服務考場，於桃園市立桃園特殊教育學校及中壢商業高級中等學校，依實際需求分別提供語音報讀、作文口述作答、試題本劃記、學生語音報讀、延長作答、電腦作答、放大試題、代謄答案卡及突發傷病等狀況，安排獨立試場，協助考生順利應試。

教育局表示，特殊考場均備有7間第二類備用試場供居隔、居檢及自主防疫考生應試，另國中及補習班9年級學生會考前1周已採線上遠距教學，大幅降低考生確診及居隔人數。

而一般試場與二備試場並採分道分流方式，二備試場監考人員都將提供面罩、護目鏡及防護衣，安排獨立出入動線、獨立廁所，並加強試場及休息區消毒作業，落實各項防疫措施。

教育局說，考試當日各考場學校不對外開放，所有人員均憑證進出，因應可能強風降雨，也請學校協助考生備妥雨具及備用口罩等物資，供考生淋溼時使用，以避免影響試務。

明後2天將登場111年度國中教育會考，今下午3時開放家長及考生可前往查看試場位置。圖／教育局提供
明後2天將登場111年度國中教育會考，今下午3時開放家長及考生可前往查看試場位置。圖／教育局提供

教育局 桃園 國中教育會考

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