快訊

泰國羽賽／再見鷹眼挑戰 戴資穎險勝何冰嬌晉級4強

「快篩陽=PCR陽」對象再放寬？ 陳時中這樣說

富邦輸不起？防疫險收46.7億保費每日賠5千萬 總座說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會考明登場2901人不得應試 逾4千考生需入備用試場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近20萬名考生報考的國中教育會考將在本周末登場，今天下午3時至5時將開放考生看考場。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
近20萬名考生報考的國中教育會考將在本周末登場，今天下午3時至5時將開放考生看考場。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

國中教育會考將於明、後兩天登場，近20萬名考生上場，開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫學生進入備用試場應試，確診與具確診風險者不得應試。教育部今天公布統計數據，確診以及包含確診風險不得應試者達2901人，第二類備用試場全台則達653間，用以安置4236名考生。

教育部日前指出，今年國中教育會考不開放有確診疑慮3類考生入場，包括確診者以及快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者，上述三類考生將將併同大陸考場於6月4、5日補考。另外，居隔、居檢、自主防疫考生則需進入第二類備用場應試。

根據教育部至今天中午12時統計數據指出，無法應試的確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共計2901人；需進入第二類備用試場者則達4236人，其中居家隔離1690人、自主防疫2544人、居家檢疫則有2人。

教育部亦統計今年第二類備用試場啟用數目，全台共計啟用653間，包括居家隔離試場428間、居家檢疫試場2間以及自主防疫試場223間。

教育部說，若考生於應試現場出現發燒或呼吸道症狀，將視考試當日狀況安排於第二類備用試場中應考，國教署持續依各國中通報數據進調配試場，並監控各考場準備第二類備用試場數量。

教育部常務次長林騰蛟日前接受備質詢時表示，確診等3類型考生皆可參與補考，試題難易度相同，且採用外加名額辦理不影響正常應試考生權益。若考生蓋牌隱匿，查證屬實將取消資格不予補救。

教育部 居家隔離 自主防疫

延伸閱讀

「快篩陽=PCR陽」對象再放寬？ 陳時中：逐步擴大適用範圍

考生哭哭！明會考高雄176名確診生無法到場應試

盧秀燕：梨山偏鄉「快篩陽視同確診」獲陳時中正面回應

國中教育會考明登場 台北市公布5大防疫措施

相關新聞

跟進停課一周 彰化縣府宣布下周高中以下採線上教學

國內新冠肺炎疫情確診數將進入高峰，已有多個縣市陸續宣布停課一周，彰化縣直到昨天為止仍未改變作法，教育處今天再與各校廣泛徵...

會考明登場2901人不得應試 逾4千考生需入備用試場

國中教育會考將於明、後兩天登場，近20萬名考生上場，開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫學生進入備用試場應試，確診與具確診風...

考生哭哭！明會考高雄176名確診生無法到場應試

疫情持續升溫，高雄今天新增確診7440例，明起高中以下暫停實體課程一周，疫苗施打將延至5月30日後開始施打，另國中教育會...

去年創9百多萬觀看 台南公版直播教學下周上線課表出爐

因應國內新冠肺炎確診人數逐日攀升，國內疫情將達高峰，加上疫情逐漸由北向南擴張，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課...

台首大突宣布停辦 學生今天組自救會抗議要求原校畢業

台灣首府大學日前突然宣布停辦，許多師生錯愕；學生組成自救會下午宣布24日上午在校門口集結，舉抗議布條進校園「捍衛學生的權...

改當工程師／解決半導體業缺工 陽明交大培訓文組生當工程師

台灣科技業大缺工，種種因素造成半導體人才荒，從IC設計、研發、製程到設備工程師全面吃緊，各科技大廠紛紛向私大、技職生招手，釋出實習、工作機會，還跑到校園搶學生。為了補充科技業人力，國立陽明交通大學與勞動部勞動力發展署合辦「產業新尖兵計畫」，開始培訓非理工科系畢業生進科技廠，已成功媒合前進力積電、聯電等大廠，成功率達六、七成，為文組的社會新鮮人開啟職涯新路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。