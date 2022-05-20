會考明登場2901人不得應試 逾4千考生需入備用試場

國中教育會考將於明、後兩天登場，近20萬名考生上場，開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫學生進入備用試場應試，確診與具確診風險者不得應試。教育部今天公布統計數據，確診以及包含確診風險不得應試者達2901人，第二類備用試場全台則達653間，用以安置4236名考生。

教育部日前指出，今年國中教育會考不開放有確診疑慮3類考生入場，包括確診者以及快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者，上述三類考生將將併同大陸考場於6月4、5日補考。另外，居隔、居檢、自主防疫考生則需進入第二類備用場應試。

根據教育部至今天中午12時統計數據指出，無法應試的確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共計2901人；需進入第二類備用試場者則達4236人，其中居家隔離1690人、自主防疫2544人、居家檢疫則有2人。

教育部亦統計今年第二類備用試場啟用數目，全台共計啟用653間，包括居家隔離試場428間、居家檢疫試場2間以及自主防疫試場223間。

教育部說，若考生於應試現場出現發燒或呼吸道症狀，將視考試當日狀況安排於第二類備用試場中應考，國教署持續依各國中通報數據進調配試場，並監控各考場準備第二類備用試場數量。

教育部常務次長林騰蛟日前接受備質詢時表示，確診等3類型考生皆可參與補考，試題難易度相同，且採用外加名額辦理不影響正常應試考生權益。若考生蓋牌隱匿，查證屬實將取消資格不予補救。